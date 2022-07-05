В общеобразовательных классах средней школы на обществознание отводится 2 часа. За это время трудно освоить программу на достаточном уровне и сдать ОГЭ в 9 классе.
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Чему ребёнок научится на курсе
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Наши преподаватели
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
- Выступают на образовательных форумах, ведут курсы для школьных учителей
- Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Узнайте больше!
О чем важно знать родителям
- Почему ребёнку не хватает школьных уроков по обществознанию?
- Что выбрать: репетитора или курсы?
- В каком формате проходят занятия?
- Как проходят занятия?
Как проходит онлайн-обучение?
- Заключаем договор и несем юридическую ответственность за результат в обучении.
- У нас есть лицензия на образовательную деятельность, поэтому вы можете вернуть до 13% от курса в виде налогового вычета.
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
FAQ
- Почему учебный курс эффективнее репетиторов?
- Кому подойдет курс?
- Как проходит обучение?