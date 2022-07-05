Онлайн-курсы по обществознанию
для 8 класса

Поможем освоить школьную программу и улучшить оценки

Чему ребёнок научится на курсе

    Восстановит пробелы в знаниях и будет лучше разбираться в предмете
    Научится критически мыслить, отстаивать свое мнение и доносить его в корректной форме
    Сможет развиваться как личность, лучше понимать себя и свои интересы
    Обретет уверенность в себе и освоит навыки ведения дискуссий
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Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Узнайте больше!

О чем важно знать родителям

  1. Почему ребёнку не хватает школьных уроков по обществознанию?
  2. Что выбрать: репетитора или курсы?
  3. В каком формате проходят занятия?
  4. Как проходят занятия?

Как проходит онлайн-обучение?

    Всё для учёбы — в онлайн-модуле
    В онлайн-модуле есть всё, что нужно для учёбы: расписание уроков, теория, домашние задания, статистика прогресса и чат с преподавателем
    Уроки в реальном времени
    Занятия проходят в режиме реального времени — как в классе. Преподаватель видит каждого ученика и контролирует внимание группы. В любой момент можно задать вопрос в чате или обсудить тему голосом
    Обратная связь
    Преподаватель отвечает на вопросы учеников, помогает с домашними заданиями и индивидуально разбирает ошибки. На курсе есть личные встречи, где преподаватель обсуждает прогресс в обучении, успеваемость и мотивацию подростка.
    Аналитика прогресса
    Ученики делают домашние задания и пишут контрольные по каждой теме. В онлайн-модуле можно следить за прогрессом школьника: посещаемостью, рейтингом в баллах, домашними заданиями.

Государственная лицензия
  • Заключаем договор и несем юридическую ответственность за результат в обучении.
  • У нас есть лицензия на образовательную деятельность, поэтому вы можете вернуть до 13% от курса в виде налогового вычета.
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Вы:
Выберите класс
Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных

FAQ

  1. Почему учебный курс эффективнее репетиторов?
  2. Кому подойдет курс?
  3. Как проходит обучение?