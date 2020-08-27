Улучшите оценки по математике, физике и русскому

Курсы по программе 7 класса

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Летние курсы

Что ваш ребенок получает на курсе

Повышение успеваемости

Ученики закрывают пробелы в знаниях и изучают программу на продвинутом уровне, поэтому улучшают оценки и успешно сдают ВПР.

Мотивация учиться

Мы поощряем успехи и не ставим оценки, поэтому ученики не боятся ошибаться и чувствуют уверенность в своих способностях.

ДЗ без вашей помощи

Вам не придётся тратить время на совместное решение ДЗ, потому что преподаватель проверит понимание и проконтролирует каждого ученика.

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Месяц на курсе = Год на 5
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Учитесь у лучших

Только 3% кандидатов становятся нашими преподавателями

Как проходят наши онлайн-уроки

Ответы на вопросы учеников во время урока

Вовлечение учеников и проверка понимания

Структурированное динамическое объяснение

Теория и практика от простого к сложному

Как проходит обучение

1. Диагностика знаний

Преподаватель определяет проблемные темы у каждого ученика и помогает поставить цель на курсе.

2. Темы от простых к сложным

Ученики закрывают пробелы в темах прошлых лет, проходят и опережают программу своего класса.

3. Контроль успехов

После каждой темы ученики пишут контрольные и сдают 2 больших зачёта в середине и конце курса.

4. Индивидуальный подход

После контрольных каждый ученик лично с преподавателем разбирает прогресс и сложные темы.

Контроль прогресса для родителей

Будьте спокойны за результаты своего ребенка.
Система MAXIMUM абсолютно прозрачна для родителей наших учеников.

Характеристика успеваемости

Получайте статус об успехах ребенка напрямую от преподавателя

Онлайн-кабинет родителя

Отслеживайте посещаемость и выполнение домашнего задания

Выберите предмет

Математика Физика Русский язык

Математика

7 класс

Цель курса – отработать все базовые знания по математике за 7 класс и показать, что изучение математики может быть не только простым, но и интересным. В результате ученики получают все необходимые навыки для ВПР и ОГЭ.

В блоке «Алгебра» начинаем с простейших вычислений и восполняем пробелы за 5-6 классы, затем переходим к числам, уравнениям, более сложным выражениям и неравенствам, а также работаем с текстовыми задачами, которые вызывают наибольшие трудности в 1-й части ОГЭ.

В блоке «Геометрия» изучаем всю теорию за 7 класс и отрабатываем ее на практике, в т.ч. в формате типичных заданий ОГЭ. На уроках ученики развивают пространственное мышление, необходимое для решения задач по геометрии.

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Почему обращаются к нам

225 000

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8 лет

обучаем школьников

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школьных учителей
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Образовательная лицензия

Образовательная лицензия