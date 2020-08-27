Ученики закрывают пробелы в знаниях и изучают программу на продвинутом уровне, поэтому улучшают оценки и успешно сдают ВПР.

Ученики закрывают пробелы в знаниях и изучают программу на продвинутом уровне, поэтому улучшают оценки и успешно сдают ВПР.

Мотивация учиться