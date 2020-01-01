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- Связь с преподавателем 24/7
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- Входное тестирование и отчёты о прогрессе
- Расписание и домашние задания в онлайн-модуле
- Записи уроков можно пересмотреть в любое время
- Семинары по мотивации и борьбе с невнимательностью
- Проверочные работы по каждой теме
- Связь с преподавателем 24/7
- Контроль посещений и домашних заданий
- Курс пройден, но остались непонятые темы? Разберём их на индивидуальных уроках бесплатно!
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О преподавателях
- Знают психологию подростков и находят общий язык с учениками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
- Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
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Как улучшить оценки в средней школе?
Почему ребёнку не хватает школьных уроков?Интенсивная программа не всегда учитывает особенности подростков, а учителю сложно уделять внимание каждому ученику из-за высокой нагрузки и интенсивной программы. При этом школьники часто стесняются задать вопрос и боятся ошибок.Пробелы накапливаются, новые темы даются сложнее, знания не складываются в систему. Разочарованный школьник теряет интерес к предмету.На учебных курсах MAXIMUM для школьников ученики изучают темы от простых к сложным, чтобы структурировать знания и понять предмет. Преподаватель задействует ученика в уроке, отвечает на вопросы и проверяет понимание; а вне уроков остаётся на связи, помогает решить домашнее задание и объясняет материал, если ученик что-то не понял. Поэтому после курса ученик может перейти в лучшую школу.
Как мотивировать подростка учиться?В 5—6 классах обучение остаётся для ребёнка ценным само по себе. Главное — видеть свои успехи и получать похвалу, совершать ошибки и учиться на них.В 7—9 классах стоит добавить профориентацию: подростку проще учиться, если он понимает личную выгоду от школьных знаний и навыков.Третий и главный фактор — личность преподавателя. Подростку бывает сложно оценить учителя или репетитора объективно, поэтому обращайте внимание на репутацию, статус и реальные результаты преподавателя.Так делаем мы в MAXIMUM. Перед началом работы преподаватели проходят отбор по профессиональным и личным качествам, затем методический курс и потом — обучение 2 раза в месяц. Родитель видит отчёт об успехах ребёнка на учебном курсе и отслеживает успехи. Узнайте больше на консультации.
Какова роль родителя в обучении?Помогите выбрать школу, репетитора или курсы, где подросток сможет получить системные знания и навыки. И обязательно сотрудничайте с преподавателем. Найдите такого, кому вы готовы доверить ответственность за мотивацию и знания вашего ребёнка. Так вам не придётся решать домашние задания за ребёнка, объяснять ему школьные темы и контролировать каждый шаг.Не забывайте правильно хватить. Правильно — значит отмечать личные достижения и поощрять старания.После урока ученики выполняют домашнее задание, чтобы закрепить навык. Преподаватель обязательно проверит домашку и напомнит о долгах
Как школьные знания помогут подростку в жизни?Школа учит учиться: структурировать информацию, применять теорию на практике — это навыки на всю жизнь.ОГЭ и ЕГЭ проверяют знания с 5-го класса и открывают школьнику среднее профессиональное и высшее образование. Так успехи в средней школе напрямую связаны с будущим подростка.Получите объективную оценку знаний и рекомендации по обучению на консультации с экспертом MAXIMUM. Это бесплатно.
Вопрос – ответ
1. Почему учебный курс эффективнее репетиторов?Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила требования ФГОС, документы ФИПИ и учебники по каждому предмету, написала программу курса. оэтому наши ученики системно изучают предметы и повышают оценки в школе.Проверенный преподаватель умеет понятно объяснять, отвечает на вопросы учеников и мотивирует учиться — даже вне уроковУченик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курсаРодитель может вернуть до 13% от стоимости курса через налоговый вычет
2. Кому подойдёт курс?Ученики изучают предмет системно и полно, используют мнемотехники для запоминания и простые методы решения. Поэтому курс подойдёт всем, кто хочет закрыть пробелы в знаниях, улучшить оценку, научиться самостоятельно выполнять домашние задания и перейти в лучшую школу
3. Как проходит обучение?На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике. Практика делится на групповую и индивидуальную, чтобы каждый ученик закрепил материалПреподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание учениковПосле урока ученики выполняют домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно пересмотреть запись урока и задать вопрос преподавателю. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах
4. Как начать учиться?На бесплатной консультации специалист ответит на вопросы и поможет выбрать подходящий формат
5. Как восполнить пропущенный урок?Онлайн-урок можно посмотреть в записи, а потом задать преподавателю вопросыОфлайн-урок посмотреть не получится, но преподаватель восполнит материал лично
6. Как работает гарантия результата?Школьные оценки не всегда объективны, поэтому мы не можем влиять на них напрямую. Зато можем вытянуть реальные знания ученика на 5 и гарантировать 100% освоение программы по предмету за свой класс. Ученику достаточно пройти учебный курс: посетить 95% занятий и решить 100% домашних заданий. Если после курса остались непонятные темы, объясним их на индивидуальных уроках бесплатноКурс составлен так, чтобы ученики точно справились. На решение каждого домашнего задания есть 30 дней на случай, если нет времени сделать сразу. Не успели на онлайн-урок? Можно посмотреть запись, это тоже считается посещением
Вы можете ознакомиться с условиями гарантии исполнителя в договоре, раздел 8
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