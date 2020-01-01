Школьные оценки не всегда объективны, поэтому мы не можем влиять на них напрямую. Зато можем вытянуть реальные знания ученика на 5 и гарантировать 100% освоение программы по предмету за свой класс. Ученику достаточно пройти учебный курс: посетить 95% занятий и решить 100% домашних заданий. Если после курса остались непонятные темы, объясним их на индивидуальных уроках бесплатно