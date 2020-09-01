Приложение № 1

К Приказу № 9-М

о принятии реферальной программы «Приведи друга»

от 26 апреля 2021 г.

Правила реферальной программы «Приведи друга» (далее – «Правила»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок участия в реферальной программе «Приведи друга» (далее — «Программа»).

1.2. Срок действия Программы: с 26 апреля 2021 г. года по 31 мая 2022 года включительно.

1.3. Организатором является ООО «Юмакс» (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт Организатора: https://maximumtest.ru ( далее – «Сайт»).

1.4. Территория действия Программы: Российская Федерация.

1.5. Программа не является лотереей согласно Федеральному закону от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях», не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

1.6. Программа направлена на привлечение новых клиентов к продуктам Организатора.

1.7. В Программе принимают участие 2 типа участников:

1.7.1. Реферер – физическое лицо, с которым у Организатора имеется действующий на момент обращения к Организатору трудовой договор или гражданско-правовой договор, предметом которого является возмездное оказание услуг.

1.7.2. Реферал - физическое лицо, ранее не являвшееся клиентом Организатора, имеющее намерение заключить по рекомендации Реферера Договор возмездного оказания услуг с Организатором (далее – «Договор возмездного оказания услуг»), предметом которого являлись информационно- консультационные (образовательные) услуги в сфере дополнительного образования (далее – «Курс»). Перечень Курсов указан на сайте Организатора: https://maximumtest.ru/.

2. УСЛОВИЯ РЕФЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. В период действия Программы Реферер может порекомендовать покупку любого Курса Рефералу. Реферер может направить Рефералу ссылку на форму: https://events.maximumtest.ru/ref. (далее – «Форма») для самостоятельного заполнения, либо заполнить ее с разрешения Реферала самостоятельно, либо Реферал вправе при обращении в офис продаж Организатора назвать сотруднику ФИО Реферера для внесения в Форму. За корректность предоставленных данных Реферал отвечает самостоятельно.

2.2. Заполнение Формы в соответствии с п. 2.1 настоящей Программы является рекомендацией на покупку Курса. После заполнения и отправки Форма автоматически попадает в систему учета клиентов Организатора и обрабатывается методологом продаж Организатора.

2.3. Форма должна быть заполнена согласно пунктам, указанным в форме для заполнения. Неверно указанная информация в конкретных полях формы, например, вместо контактных данных рекомендуемого указана ссылка на его профиль в социальных сетях и т. д., приведет к некорректному заполнению пунктов Формы, такие особенности усложняют обработку информации, и данная информация не будет приниматься.

2.4. При участии в Программе, Участникам предоставляются следующие скидки и вознаграждения:

2.4.1. Для Реферера:

Скидки/вознаграждения: Условие получения: 2.4.1.1. Скидка на Курс Организатора в размере 50 % от текущей стоимости 1) Реферер заключает Договор возмездного оказания услуг. 2) Заказчиком по Договору возмездного оказания услуг должен являться Реферер. 2.4.1.2. Вознаграждение 1 % от стоимости Договора возмездного оказания услуг, заключенного Рефералом 1) Реферал заключил Договор возмездного оказания услуг. 2) Реферал указал ФИО Реферера в форме в соответствии с п. 2.2 настоящей Программы. 3) Реферал полностью оплатил услуги по заключенному Договору, либо произвел первый платеж по нему (в случае, если оплата по условиям этого Договора производится в рассрочку).

2.4.2. Для Реферала:

Бонус: Условие получения: 2.4.2.1. Скидка на Курс Организатора в размере 50 % от текущей стоимости 1) Реферал является близким родственником Реферера (перечень близких родственников указан в ст. 14 Семейного кодекса РФ). По запросу Организатора Реферал должен предоставить подтверждающие документы близкого родства с Реферером, в противном случае Организатор оставляет за собой право отказать Рефералу в предоставлении скидки. 2) Реферал указал ФИО Реферера в форме в соответствии с п. 2.2 настоящей Программы. 3) Реферал заключает Договор возмездного оказания услуг. Заказчиком по такому договору является Реферал. 2.4.2.2. Скидка на Курс Организатора в размере 30 % от текущей стоимости 1) Реферал указал ФИО Реферера в форме в соответствии с п. 2.2 настоящей Программы. 2) Реферал не пользуется правом скидки как родственник Реферера. 3) Реферал заключает Договор возмездного оказания услуг с Организатором. Заказчиком по такому договору является Реферал.

2.5 Скидки, указанные в п. 2.4 настоящей Программы не суммируется с другими акционными предложениями Организатора. Если условия какой-либо действующей акции Организатора выгоднее Участнику, то он вправе выбрать иные условия.

2.6. Реферер соглашается с тем, что вознаграждение, указанное п. 2.4.1.2 Программы:

1) подлежит выплате при наличии действующего на момент окончания месяца, в котором Реферал заключил Договор, трудового договора или гражданско-правового договора, предметом которого является возмездное оказание услуг.

2) будет выплачено в качестве премии по действующему трудовому Договору, или в качестве дополнительного вознаграждения за оказанные услуги по действующему гражданско-правовому договору, вместе с ближайшей выплатой по таким договорам в месяце, следующем за месяцем заключения Рефералом Договора.

3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Права Организатора:

1) Организатор вправе в любой момент изменять Программу. Изменение Программы происходит путем публикации их на Сайте на странице Программы.

2) Организатор вправе прекратить участие Участника в Программе при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Программе или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает Программу и/или требования действующего законодательства РФ.

3) Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить действие Программы. О прекращении действия Программы Организатор уведомляет Участников путем размещения данной информации на Сайте на странице Программы.

3.2. Обязанности Организатора:

1) Организатор обязан соблюдать положения настоящей Программы.

2) Организатор обязан предоставить Участникам скидки и вознаграждения в сроки, установленные Программой.

3) Организатор обязан своевременно публиковать на Сайте любые изменения и дополнения Программы.

3.3. Права Участника:

1) Знакомиться с Программой;

2) Принимать участие в Программе в порядке, определенном настоящей Программой;

3) Требовать от Организатора предоставления скидок и вознаграждений, предусмотренных Программой.

3.4. Обязанности Участника:

1) Участник обязуется соблюдать правила Программы, условия заключенных Договоров, а также и условия использования ресурсов Организатора.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. По всем вопросам, не урегулированым Программой, Организатор и Участники руководствуются условиями Договоров, заключенных между Организатором и Участниками, а также положениями действующего законодательства РФ.

4.2. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

4.2.1. за неознакомление Участников / иных лиц с Программой;

4.2.2. за ошибки и сбои в работе Сайта;

4.2.3. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Организатора;

4.2.4. за не заключение Участником Договора, предусмотренного п. 1.7.2 Программы по причинам, не зависящим от Организатора.

4.3. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Программе.

4.4. Все споры, возникающие между Организатором и Участниками, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ.

Генеральный директор

______________ Мягков М.