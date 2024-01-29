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Москва

Курс для учеников 8 класса

Подготовка к ВПР на отлично

Научим решать задания без ошибок и уверенно сдавать важные контрольные

2 999 ₽ за курс

С какими трудностями столкнется ученик перед Всероссийской проверочной работой?

Формат

ВПР – это комплексная проверка знаний по предмету, а не контрольная по одной теме

Оценка

Ученик переживает, потому что

проверять его работу будут сторонние преподаватели

Подготовка

На школьных уроках не делают фокус на разбор заданий ВПР

Какой результат получит ученик?

Закроет пробелы по основным темам ВПР

Максимально подготовится к формату заданий

Научится простым решениям сложных заданий

Избежит досадных ошибок, которые происходят из-за стресса

Курсы по подготовке к ВПР

  • Онлайн
    4 недели
    Русский язык
    • 8 занятий в группе по 60 минут
    • Занятия доступны в записи в личном кабинете
    • Пробные ВПР
    • Разбор ошибок от эксперта

    2 999 ₽ за курс

  • Онлайн
    4 недели
    Математика
    • 8 занятий в группе по 60 минут
    • Занятия доступны в записи в личном кабинете
    • Пробные ВПР
    • Разбор ошибок от эксперта

    2 999 ₽ за курс

  • Онлайн
    4 недели
    Физика
    • 8 занятий в группе по 60 минут
    • Занятия доступны в записи в личном кабинете
    • Пробные ВПР
    • Разбор ошибок от эксперта

    2 999 ₽ за курс

  • Онлайн
    4 недели
    Обществознание
    • 8 занятий в группе по 60 минут
    • Занятия доступны в записи в личном кабинете
    • Пробные ВПР
    • Разбор ошибок от эксперта

    2 999 ₽ за курс

Узнайте, как получить курс подготовки к ВПР всего за 1 ₽

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