Гарантия поступления MAXIMUM
Вы доверяете нам свою подготовку и усилия - мы гарантируем вам поступление на бюджет!
Условия гарантии:
- Начни подготовку к ЕГЭ с MAXIMUM по всем предметам, необходимым для поступления.
- Пройди всю программу курса: посети не менее 95% занятий и сделай не менее 95% домашних заданий.
- Используй все возможности для поступления - подай документы в 5 вузов на 3 направления в каждом.
- Поступи в вуз на бюджет или мы вернем всю стоимость обучения. Подробнее читай в договоре (п.8)
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8. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
8.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг, в связи с чем Заказчик вправе требовать возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств в случае одновременного соблюдения следующих условий:
8.1.1. Исполнитель провел Слушателю Заказчика в соответствии с Договором консультационные услуги по всем указанным в Приложении №1 курсам.
8.1.2. В рамках оказания услуг по Договору Исполнителем Слушатель Заказчика выполнил полностью все домашние задания по каждому из курсов, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.
8.1.3. Все домашние задания по каждому из курсов должны быть выполнены в срок не позднее последнего календарного дня, предшествующего дню экзамена по предмету, по которому были проведены консультации в рамках каждого из курсов в соответствии с Приложениями к настоящему Договору.
8.1.4. Слушатель самостоятельно решил все домашние задания, использовав кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса.
8.1.5. Слушатель посетил 95% очных консультаций (или, если предусмотрено курсом.
Вопросы о гарантии поступления
Если ты выполнил все условия нашего предложения «Гарантия поступления» и при этом не поступил ни в один из 5 выбранных вузов на бюджет, ты подаешь заявление в письменной форме в отдел сервиса.К заявлению необходимо приложить:
- - перечень вузов и факультетов, в которые подавались документы на поступление;
- - результаты ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления в соответствующие вузы;
- - конкурсные списки абитуриентов, подтверждающие минимальные баллы студентов, поступивиших на обучение в вуз по очной форме обучения на бюджетной основе.
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Наш консультант свяжется с вами в ближайшее время:
- Ответит на все вопросы
- Поможет подобрать курс и формат занятий
- Подберёт группу и расписание
Часы работы
с 11:00 до 20:008 (800) 500-31-98