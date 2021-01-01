Гарантия поступления MAXIMUM

Какие курсы MAXIMUM нужно выбрать, чтобы воспользоваться предложением «Гарантия Поступления»? Выбирай все предметы, необходимые для поступления, и начинай заниматься с MAXIMUM!

Почему я должен выбрать именно 5 вузов и по 3 направления подготовки в каждом, может я хочу поступить только в один? Ты должен использовать все возможности для поступления. Это, прежде всего, твоя гарантия успеха на пути к высшему образованию. Не упусти ее!

В некоторые вузы для поступления требуется прохождения 4-х вступительных испытаний (ЕГЭ), а не 3-х. Что в этом случае делать? В этом случае, чтобы воспользоваться предложением «Гарантия поступления», тебе необходимо готовиться по всем 4 предметам с MAXIMUM.

Вуз, который я выбрал, проводит дополнительное внутреннее вступительное испытание. Распространяется ли предложение «Гарантия поступления» на такие вузы? Да, такой вуз может входить в число 5 вузов, подача документов в которой является условием возврата денежных средств. Однако, в этом случае мы будем учитывать только конкурс ЕГЭ в соответствующий вуз, не принимая во внимание результаты дополнительных испытаний.

Что значит 'добросовестно посещать все занятия и выполнять все домашние задания'? Во время своей подготовки с MAXIMUM по предметам, выбранным для поступления в 5 вузов, ты должен посетить 95% всех занятий (офлайн и/или онлайн), выполнять все домашние задания по каждому из курсов (подробнее про домашние задание смотри в вопросе про домашнее задание), просмотреть все видеоматериалы в онлайн-модуле курса по всем предметам.

А если я заболел? Можно ли что-то перенести? Если ты заболел или по уважительной причине должен пропустить урок, тебе нужно предупредить преподавателя за 24 часа до занятия, а потом договориться, как тебе восполнить пропущенный материал. Возьми инициативу в свои руки, не жди первого шага от преподавателя. От тебя зависит успех твоего поступления. По договору ты можешь пропустить 5% занятий, но при этом выполнить все домашние задания по пропущенным занятиям.

А если сделал неправильно домашнее задание? Мы учитываем все сделанные домашние задания, в том числе сделанные с ошибками. У всех есть право на ошибку, мы учимся, делая ошибки - это и есть успешный учебный процесс. Но есть 2 важных момента, которые ты должен учитывать. Во-первых, все домашние задания по каждому из курсов должны быть выполнены в срок не позднее последнего календарного дня, предшествующего дню экзамена по предмету. Во-вторых, ты самостоятельно решил все домашние задания, использовав кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса.

Предложение «Гарантия поступления» распространяется на все форматы обучения – курсы в классе и курсы онлайн? Могу ли я взять, например, один предмет офлайн, а 2 – онлайн? Да, формат курсов не влияет на участие в предложении «Гарантия поступления». Ты можешь взять 3 онлайн, 3 офлайн или любую другую комбинацию форматов занятий.

Предложение «Гарантия поступления» действует только на годовые курсы или я могу взять более короткие? Наша «Гарантия поступления» распространяется на все годовые курсы, а также курсы «Оптимум», которые стартуют на последней неделе октября, 1 неделе ноября и декабря. Ты можешь взять один предмет годовой, который хочешь прокачать сильнее, а остальные «Оптимум», либо выбрать любую другую комбинацию. Выбор за тобой!

Как вы узнаете, что я прошел всю программу курса и ничего не пропустил? Вся статистика посещений и успеваемости отображается в личном кабинете ученика и преподавателя, поэтому мы видим все твои успехи!