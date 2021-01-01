Гарантия поступления MAXIMUM

Вы доверяете нам свою подготовку и усилия - мы гарантируем вам поступление на бюджет!

Условия гарантии:
  • Начни подготовку к ЕГЭ с MAXIMUM по всем предметам, необходимым для поступления.
  • Пройди всю программу курса: посети не менее 95% занятий и сделай не менее 95% домашних заданий.
  • Используй все возможности для поступления - подай документы в 5 вузов на 3 направления в каждом.
  • Поступи в вуз на бюджет или мы вернем всю стоимость обучения. Подробнее читай в договоре (п.8)

Договор

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8. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

8.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг, в связи с чем Заказчик вправе требовать возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств в случае одновременного соблюдения следующих условий:
8.1.1. Исполнитель провел Слушателю Заказчика в соответствии с Договором консультационные услуги по всем указанным в Приложении №1 курсам.
8.1.2. В рамках оказания услуг по Договору Исполнителем Слушатель Заказчика выполнил полностью все домашние задания по каждому из курсов, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.
8.1.3. Все домашние задания по каждому из курсов должны быть выполнены в срок не позднее последнего календарного дня, предшествующего дню экзамена по предмету, по которому были проведены консультации в рамках каждого из курсов в соответствии с Приложениями к настоящему Договору.
8.1.4. Слушатель самостоятельно решил все домашние задания, использовав кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса.
8.1.5. Слушатель посетил 95% очных консультаций (или, если предусмотрено курсом.

Вопросы о гарантии поступления

Какие курсы MAXIMUM нужно выбрать, чтобы воспользоваться предложением «Гарантия Поступления»?
Выбирай все предметы, необходимые для поступления, и начинай заниматься с MAXIMUM!
Почему я должен выбрать именно 5 вузов и по 3 направления подготовки в каждом, может я хочу поступить только в один?
Ты должен использовать все возможности для поступления. Это, прежде всего, твоя гарантия успеха на пути к высшему образованию. Не упусти ее!
В некоторые вузы для поступления требуется прохождения 4-х вступительных испытаний (ЕГЭ), а не 3-х. Что в этом случае делать?
В этом случае, чтобы воспользоваться предложением «Гарантия поступления», тебе необходимо готовиться по всем 4 предметам с MAXIMUM.
Вуз, который я выбрал, проводит дополнительное внутреннее вступительное испытание. Распространяется ли предложение «Гарантия поступления» на такие вузы?
Да, такой вуз может входить в число 5 вузов, подача документов в которой является условием возврата денежных средств. Однако, в этом случае мы будем учитывать только конкурс ЕГЭ в соответствующий вуз, не принимая во внимание результаты дополнительных испытаний.
Что значит 'добросовестно посещать все занятия и выполнять все домашние задания'?
Во время своей подготовки с MAXIMUM по предметам, выбранным для поступления в 5 вузов, ты должен посетить 95% всех занятий (офлайн и/или онлайн), выполнять все домашние задания по каждому из курсов (подробнее про домашние задание смотри в вопросе про домашнее задание), просмотреть все видеоматериалы в онлайн-модуле курса по всем предметам.
А если я заболел? Можно ли что-то перенести?
Если ты заболел или по уважительной причине должен пропустить урок, тебе нужно предупредить преподавателя за 24 часа до занятия, а потом договориться, как тебе восполнить пропущенный материал. Возьми инициативу в свои руки, не жди первого шага от преподавателя. От тебя зависит успех твоего поступления. По договору ты можешь пропустить 5% занятий, но при этом выполнить все домашние задания по пропущенным занятиям.
А если сделал неправильно домашнее задание?
Мы учитываем все сделанные домашние задания, в том числе сделанные с ошибками. У всех есть право на ошибку, мы учимся, делая ошибки - это и есть успешный учебный процесс. Но есть 2 важных момента, которые ты должен учитывать. Во-первых, все домашние задания по каждому из курсов должны быть выполнены в срок не позднее последнего календарного дня, предшествующего дню экзамена по предмету. Во-вторых, ты самостоятельно решил все домашние задания, использовав кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса.
Предложение «Гарантия поступления» распространяется на все форматы обучения – курсы в классе и курсы онлайн? Могу ли я взять, например, один предмет офлайн, а 2 – онлайн?
Да, формат курсов не влияет на участие в предложении «Гарантия поступления». Ты можешь взять 3 онлайн, 3 офлайн или любую другую комбинацию форматов занятий.
Предложение «Гарантия поступления» действует только на годовые курсы или я могу взять более короткие?
Наша «Гарантия поступления» распространяется на все годовые курсы, а также курсы «Оптимум», которые стартуют на последней неделе октября, 1 неделе ноября и декабря. Ты можешь взять один предмет годовой, который хочешь прокачать сильнее, а остальные «Оптимум», либо выбрать любую другую комбинацию. Выбор за тобой!
Как вы узнаете, что я прошел всю программу курса и ничего не пропустил?
Вся статистика посещений и успеваемости отображается в личном кабинете ученика и преподавателя, поэтому мы видим все твои успехи!
Как вернуть деньги за обучение, если я все-таки не поступил ни в один из 5 вузов ни на одну из трех направлений подготовки.

Если ты выполнил все условия нашего предложения «Гарантия поступления» и при этом не поступил ни в один из 5 выбранных вузов на бюджет, ты подаешь заявление в письменной форме в отдел сервиса.

К заявлению необходимо приложить:
  • - перечень вузов и факультетов, в которые подавались документы на поступление;
  • - результаты ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления в соответствующие вузы;
  • - конкурсные списки абитуриентов, подтверждающие минимальные баллы студентов, поступивиших на обучение в вуз по очной форме обучения на бюджетной основе.

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