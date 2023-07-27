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Москва

<код будущего/>

Создайте свой цифровой мир

Освойте основы создания веб-ресурсов за 4 шага

Период набора

26 июля - 1 сентября

Период обучения

сентябрь 2023 - май 2024

Формат занятий

очно

Разработчик сайтов: задачи и компетенции

Основная задача web-специалиста — поддерживать и развивать клиентскую и серверную части веб-страниц.
Также он выполняет и другие функции: frontend-разработка; backend-разработка; фулстек-разработка; интеграция и развертывание сервисов; тестирование и отладка; поддержка и обновление.
Веб-специалисты сотрудничают с дизайнерами, проектными менеджерами и бизнесом разных сфер.

Ваши навыки после курса

Работать с конструкторами и Git

Дадим представление о взаимодействии с конструкторами, CMS и GitHub desktop

Создавать лендинги

Разберемся в общей структуре, работе со стилями, карточками и другими элементами

Верстать и макетировать

Изучим методы создания пользовательского интерфейса и макетов для сайтов

Программировать на JavaScript

Освоим язык, позволяющий добавлять интерактивность и функциональность на веб-страницы

Как проходит обучение на курсе

Очный формат
Занимайтесь в атмосфере IT-стартапа в школе или колледже и заводите новых друзей
  • Очное занятие с педагогом в классе 1 раз в неделю по 100 минут
  • Дополнительное онлайн-занятие по разбору домашнего задания 1 раз в неделю 60 минут
  • До 15 человек в группе
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База знаний

Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие

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Теория и практика

Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах

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Стажировка

Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education

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Мастер-классы

Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний

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Телеграм бот

Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы

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Поддержка куратора

Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным

Плюшек много не бывает

Мы сделали все, чтобы процесс обучения был динамичным и увлекательным
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Содержание курса

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1. Оставьте заявку в форме

2. Перейдите на портал «Госуслуги», формат «офлайн», выберите свой регион и удобную площадку для посещения занятий на карте

3. Выберите курс, заполните заявление и загрузите справку об обучении

4. Пройдите вступительное испытание

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