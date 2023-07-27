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Будьте с Python на ты
Бесплатный курс
программирования с 0
Период набор
26 июля - 1 сентября
Период обучения
сентябрь 2023 - май 2024
Формат занятий
очно
Суперспособности программиста Python
Специалисты, владеющие Python, работают как независимые эксперты и программисты в составе IT-команд или в одиночку.
Основные направления деятельности: создание ПО, игр, приложений, форумов, ботов и сайтов; работа с базами данных и алгоритмами; техническая поддержка, интеграция, оптимизация задач бизнеса; машинное обучение и развитие искусственного интеллекта.
Самые актуальные профессии для специалистов Python: инженер ПО, DevOps-инженер, web-разработчик, GIS-аналитик и др.
Как проходит обучение на курсе
Очный формат
Занимайтесь в атмосфере IT-стартапа в школе или колледже и заводите новых друзей
- Очное занятие с педагогом в классе 1 раз в неделю по 100 минут
- Дополнительное онлайн-занятие по разбору домашнего задания 1 раз в неделю 60 минут
- До 15 человек в группе
База знаний
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие
Теория и практика
Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах
Стажировка
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Мастер-классы
Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Телеграм бот
Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Поддержка куратора
Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным
Плюшек много не бывает
Мы сделали все, чтобы процесс обучения был динамичным и увлекательным
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Содержание курса
«Почему бесплатно?», «Какие перспективы?» и другие вопросы
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1. Оставьте заявку в форме
2. Перейдите на портал «Госуслуги», формат «офлайн», выберите свой регион и удобную площадку для посещения занятий на карте
3. Выберите курс, заполните заявление и загрузите справку об обучении
4. Пройдите вступительное испытание
5. Выберите расписание и ожидайте начала обучения!