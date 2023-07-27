Запишитесь на бесплатное обучение



1. Оставьте заявку в форме



2. Перейдите на портал «Госуслуги», формат «офлайн», выберите свой регион и удобную площадку для посещения занятий на карте



3. Выберите курс, заполните заявление и загрузите справку об обучении



4. Пройдите вступительное испытание



5. Выберите расписание и ожидайте начала обучения!