8 800 775 53 81
Москва

<код будущего/>

Создавайте графические миры с 0

Научитесь создавать визуал, покоряющий миллионы

Период набор

26 июля - 1 сентября

Период обучения

сентябрь 2023 - май 2024

Формат занятий

очно

Прибыльное творчество в цифровом пространстве

Графический дизайнер создает визуальные элементы (баннеры, логотипы, интерфейсы и др.) для компаний различных отраслей.
Результаты его работы всегда эстетически привлекательны и функциональны.
Это могут быть 2-мерные и 3-мерные изображения, оформление документов, пространств, текстиля, упаковок, изданий, веб-сайтов и маркетинговых материалов.

Дадим базовые знания и инструменты для овладения профессией

Основы композиции и цвета

Изучим общие для всех визуальных специалистов понятия, важные для грамотного создания проектов

Работа с вектором и растром

Освоим Adobe Illustrator, CorelDRAW и Figma, разберемся с Adobe Photoshop

Типографика

Приобщимся к искусству оформления печатного текста, подбору и созданию шрифтов

Адаптивность

Познакомимся с Bootstrap и научимся адаптировать дизайн под разные форматы и устройства

Как проходит обучение на курсе

Очный формат
Занимайтесь в атмосфере IT-стартапа в школе или колледже и заводите новых друзей
  • Очное занятие с педагогом в классе 1 раз в неделю по 100 минут
  • Дополнительное онлайн-занятие по разбору домашнего задания 1 раз в неделю 60 минут
  • До 15 человек в группе
https://maximumtest-site.storage.yandexcloud.net/info-about-course/145510a1-ef3e-461e-9ab1-9dafe451a78d-Frame%201_277130641.webp
База знаний

Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие

https://maximumtest-site.storage.yandexcloud.net/info-about-course/338bd020-24a6-477d-9661-7c227a1f3f40-Frame%202_277130642.webp
Теория и практика

Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах

https://maximumtest-site.storage.yandexcloud.net/info-about-course/99ab0877-9852-4388-bbe7-1b419907407b-Frame%203_277130643.webp
Стажировка

Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education

https://maximumtest-site.storage.yandexcloud.net/info-about-course/7b4a9897-2fb3-423e-a14d-5ee614c9728d-Frame%204_277130644.webp
Мастер-классы

Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний

https://maximumtest-site.storage.yandexcloud.net/info-about-course/1f0d04ff-4a37-48b1-ad25-74f82a421f44-Frame%205_277130645.webp
Телеграм бот

Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы

https://maximumtest-site.storage.yandexcloud.net/info-about-course/79baac74-357d-41b2-881c-9bda0dfbe096-Frame%206_277130646.webp
Поддержка куратора

Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным

Плюшек много не бывает

Мы сделали все, чтобы процесс обучения был динамичным и увлекательным
Скорее оставляй заявку!

Содержание курса

«Почему бесплатно?», «Какие перспективы?» и другие вопросы

Запишитесь на бесплатное обучение

1. Оставьте заявку в форме

2. Перейдите на портал «Госуслуги», формат «офлайн», выберите свой регион и удобную площадку для посещения занятий на карте

3. Выберите курс, заполните заявление и загрузите справку об обучении

4. Пройдите вступительное испытание

5. Выберите расписание и ожидайте начала обучения!
Как еще с нами можно связаться

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Как еще с нами можно связаться