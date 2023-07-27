Выберите одну из популярных программ для обучения
IT-сфера — пространство безграничных возможностей
Преференции от государства
Помощь в получении образования, ипотеки, сниженной налоговой нагрузки, отсрочки от армии и других социальных гарантий
Множество направлений
Выбор вектора обучения по талантам и предпочтениям, первые заказы и стажировки уже после 9 месяцев обучения
Высокий уровень дохода
Профессиональные навыки и знания позволяют программистам зарабатывать до 500 000 рублей в месяц
Свобода перемещения и развития
Возможность удаленной работы со свободным графиком и постоянное изучение новых разработок и технологий
Как проходит обучение на курсе
- Очное занятие с педагогом в классе 1 раз в неделю по 100 минут
- Дополнительное онлайн-занятие по разбору домашнего задания 1 раз в неделю 60 минут
- до 15 человек в группе
Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие
Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах
Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education
Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний
Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы
Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным
Плюшек много не бывает
- Мы сделали все, чтобы процесс обучения был динамичным и увлекательным
- Скорее оставляй заявку!
Работы наших учеников с прошлого потока
«Почему бесплатно?», «Какие перспективы?» и другие вопросы
- Что такое «Код будущего»?
- Кто может обучаться в рамках проекта «Код будущего»?
- Почему государство оплачивает обучение?
- Требуется ли дополнительная подготовка к обучению, специальные знания?
- Какая техника нужна для обучения по программам?
- Надо ли готовить домашние задания и сдавать контрольные работы на курсе?
- Критично ли пропустить занятие?
- Может ли студент пройти обучение?
- Какое будет расписание?
1. Оставьте заявку в форме
2. Перейдите на портал «Госуслуги», формат «офлайн», выберите свой регион и удобную площадку для посещения занятий на карте
3. Выберите курс, заполните заявление и загрузите справку об обучении
4. Пройдите вступительное испытание
5. Выберите расписание и ожидайте начала обучения!