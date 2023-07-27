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IT-сфера — пространство безграничных возможностей

Parcel Sandbox

Как проходит обучение на курсе

Очный-формат
Занимайтесь в атмосфере IT-стартапа в школе или колледже и заводите новых друзей
  • Очное занятие с педагогом в классе 1 раз в неделю по 100 минут
  • Дополнительное онлайн-занятие по разбору домашнего задания 1 раз в неделю 60 минут
  • до 15 человек в группе

База знаний

Материалы и уроки в записи доступны 24/7, не отстанете, даже если пропустите занятие

Теория и практика

Все новые знания сразу будут применены на практике в учебных проектах

Стажировка

Уже после создания первых проектов можно начать карьеру в MAXIMUM Education

Мастер-классы

Вы получите эксклюзивные советы от программистов из ведущих IT-компаний

Телеграм бот

Напоминает вам об уроках и ДЗ, скидывает мотивационные сообщения и мемы

Поддержка куратора

Ответит на все ваши вопросы и сделает обучение комфортным, интересным и эффективным

Плюшек много не бывает

  • Мы сделали все, чтобы процесс обучения был динамичным и увлекательным
  • Скорее оставляй заявку!

Работы наших учеников с прошлого потока

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«Почему бесплатно?», «Какие перспективы?» и другие вопросы

  1. Что такое «Код будущего»?
  2. Кто может обучаться в рамках проекта «Код будущего»?
  3. Почему государство оплачивает обучение?
  4. Требуется ли дополнительная подготовка к обучению, специальные знания?
  5. Какая техника нужна для обучения по программам?
  6. Надо ли готовить домашние задания и сдавать контрольные работы на курсе?
  7. Критично ли пропустить занятие?
  8. Может ли студент пройти обучение?
  9. Какое будет расписание?
Как стать участником проекта «Код будущего

1. Оставьте заявку в форме

2. Перейдите на портал «Госуслуги», формат «офлайн», выберите свой регион и удобную площадку для посещения занятий на карте

3. Выберите курс, заполните заявление и загрузите справку об обучении

4. Пройдите вступительное испытание

5. Выберите расписание и ожидайте начала обучения!
Вы:
В какой класс поступает ученик

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