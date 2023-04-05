Работы наших учеников с прошлого потока

Video
Video
Video

Мы – эксперты в обучении цифровым технологиям

idea
Более 10 000 учеников уже учатся программированию на проекте «Код Будущего»
idea
Организовываем и проводим международную олимпиаду «Путь в IT»
idea
Являемся резидентами Сколково в IT-кластере
idea
Проводим лекции от реальных разработчиков топовых IT-компаний
Как попасть на программу?

1. Оставьте заявку

2. После 15 апреля заполните заявление на выбранный курс на портале «Госуслуги» и загрузите справку об обучении в школе.

3. Пройдите вступительное тестирование на базовые знания по математике и информатике

4. После прохождения теста мы свяжемся с вами, чтобы зачислить на курс
Вы:
В какой класс поступает ученик

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Вопрос-ответ

  1. Что такое Код будущего?
  2. Почему обучение бесплатное?
  3. Если я не учусь в 8-11 классе, могу ли я пройти обучение бесплатно?
  4. Будут ли на курсе контрольные и домашние работы?
  5. Что делать, если пропустил занятие?
  6. Какая техника необходима для обучения?
  7. Смогу ли я учиться, если я никогда не занимался программированием?