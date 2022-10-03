🎓 Бесплатная профориентация.

Пройди тестирование и разбери результаты с экспертом на онлайн консультации

Курсы на 2023 год

Результаты ребенка после профориентации с MAXIMUM Education

idea
Знает о своих талантах и умеет их применять
idea
Поставил понятные и мотивирующие цели
idea
Уверен в своем выборе за счет погружения в профессию
idea
Ребенок знает, какие предметы выбрать для сдачи экзамена
idea
Имеет представление о востребованных профессиях
idea
Определился со списком вузов и стратегией поступления

Найдено 2 курса

🌐 Онлайн
🙋‍♀️ 1 на 1
📝 1 час
Профориентация для 5-11 классов
40-минутная живая встреча с экспертом, на которой вы:
  • 📖 Пройдете профтест
  • 🎓 Узнаете об основных критериях подбора вуза
  • 📚 Выберете профильные предметы
  • 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
  • 👀 Научитесь лайфхакам по эффективному запоминанию информации
Бесплатно
🌐 Онлайн
🙋‍♀️ 1 на 1
📝 1 час
Тест: какой ты программист
Узнай, какая IT профессия подойдет тебе
  • 📖 Пройдете профтест
  • 📚 Выберете профильные предметы
  • 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
  • 👀 Научитесь лайфхакам по эффективному запоминанию информации
Бесплатно

Истории наших выпускников

Video
Video
Video
Остались вопросы?
Оставьте свои данные, и мы вам перезвоним.
Вы:
Выберите класс

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных

﻿Согласен на получение маркетинговых рассылок