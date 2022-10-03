🎓 Бесплатная профориентация.
Пройди тестирование и разбери результаты с экспертом на онлайн консультации
Результаты ребенка после профориентации с MAXIMUM Education
Знает о своих талантах и умеет их применять
Поставил понятные и мотивирующие цели
Уверен в своем выборе за счет погружения в профессию
Ребенок знает, какие предметы выбрать для сдачи экзамена
Имеет представление о востребованных профессиях
Определился со списком вузов и стратегией поступления
Найдено 2 курса
🌐 Онлайн
🙋♀️ 1 на 1
📝 1 час
Профориентация для 5-11 классов
40-минутная живая встреча с экспертом, на которой вы:
- 📖 Пройдете профтест
- 🎓 Узнаете об основных критериях подбора вуза
- 📚 Выберете профильные предметы
- 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
- 👀 Научитесь лайфхакам по эффективному запоминанию информации
🌐 Онлайн
🙋♀️ 1 на 1
📝 1 час
Тест: какой ты программист
Узнай, какая IT профессия подойдет тебе
- 📖 Пройдете профтест
- 📚 Выберете профильные предметы
- 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
- 👀 Научитесь лайфхакам по эффективному запоминанию информации
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