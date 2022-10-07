Бесплатные пробные ЕГЭ и ОГЭ
Актуальные варианты с последними изменениями ФИПИ 2023
В чем польза пробника?
Оценишь подготовку
Поймешь свой уровень подготовки и увидишь темы, в которых допускаешь ошибки
Напишешь тесты
Попрактикуешься в решении вариантов с актуальными изменениями ФИПИ
Личная консультация
Бесплатно проконсультируешься с экспертом, выберешь стратегию подготовки
Проверь свою готовность к экзаменам за 4 шага
Получи доступ к репетиции экзамена по всем предметам
ЕГЭ
- Русский язык
- Математика
- Обществознание
- Физика
- Биология
- Английский язык
- История
- Информатика
- Литература
- Химия
ОГЭ
- Русский язык
- Математика
- Обществознание
- История
- Биология
- Химия
- Физика
- Английский язык
Остались вопросы?
Задайте их эксперту по поступлению на бесплатной консультации
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию