Что нужно знать об ОГЭ 2022 по русскому языку?

Письменный экзамен ОГЭ по русскому языку состоит из трёх частей:

Часть 1 — изложение. Ученик дважды слушает текст, а затем пишет по нему сжатое изложение, которое должно передавать все основные мысли текста.

Часть 2 — тест. Он состоит из 7 заданий (2-8). Ученику необходимо записать в ответ слово (или несколько слов) или последовательность цифр. Задания включают в себя разные виды анализа: синтаксический, пунктуационный, орфографический, лексический, анализ средств выразительности и анализ содержания текста.

Часть 3 — сочинение-рассуждение. В задании предлагается три варианта тем на основе текста, используемого в тестовой части. Задание 9.1 — сочинение на лингвистическую тему, 9.2 — сочинение по анализу фрагмента текста, 9.3 — сочинение на морально-этическую тему. Ученик должен выбрать только одну тему и написать развёрнутый и аргументированный ответ.

Также существует устная часть экзамена — итоговое собеседование. Оно является так называемым допуском к ОГЭ. Итоговое собеседование обычно проходит во вторую среду февраля. Оценкой за собеседование будет "зачёт"/ "незачёт". Для получения зачёта и допуска к ОГЭ нужно набрать 10 баллов из 20 возможных.

Помимо разделения на части, экзамен можно также разделить на тематические блоки: орфография, синтаксис, пунктуация, речеведение, работа с текстом.

Все задания ОГЭ по русскому языку проверяют знания на базовом уровне сложности.

На экзамене можно пользоваться орфографическим словарём.

Еще одна, немаловажная вещь — строение оценки за экзамен.