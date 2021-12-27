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Что нужно знать об ОГЭ 2022 по русскому языку?
Письменный экзамен ОГЭ по русскому языку состоит из трёх частей:
Часть 1 — изложение. Ученик дважды слушает текст, а затем пишет по нему сжатое изложение, которое должно передавать все основные мысли текста.
Часть 2 — тест. Он состоит из 7 заданий (2-8). Ученику необходимо записать в ответ слово (или несколько слов) или последовательность цифр. Задания включают в себя разные виды анализа: синтаксический, пунктуационный, орфографический, лексический, анализ средств выразительности и анализ содержания текста.
Часть 3 — сочинение-рассуждение. В задании предлагается три варианта тем на основе текста, используемого в тестовой части. Задание 9.1 — сочинение на лингвистическую тему, 9.2 — сочинение по анализу фрагмента текста, 9.3 — сочинение на морально-этическую тему. Ученик должен выбрать только одну тему и написать развёрнутый и аргументированный ответ.
Также существует устная часть экзамена — итоговое собеседование. Оно является так называемым допуском к ОГЭ. Итоговое собеседование обычно проходит во вторую среду февраля. Оценкой за собеседование будет "зачёт"/ "незачёт". Для получения зачёта и допуска к ОГЭ нужно набрать 10 баллов из 20 возможных.
Помимо разделения на части, экзамен можно также разделить на тематические блоки: орфография, синтаксис, пунктуация, речеведение, работа с текстом.
Все задания ОГЭ по русскому языку проверяют знания на базовом уровне сложности.
На экзамене можно пользоваться орфографическим словарём.
Еще одна, немаловажная вещь — строение оценки за экзамен.
За каждое решенное задание ученик получает так называемые "первичные баллы". За верное выполнение каждого задания части 2 выпускник получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно выполнивший задания части 2 работы, — 7. Оценка ответа на задание части 1 и 3 осуществляется по специально разработанным критериям. Максимальное количество баллов за изложение — 7, за сочинение – 9. Также отдельно оценивается грамотность и фактическая точность изложения и сочинения, в сумме эти критерии могут принести до 10 баллов. За всю экзаменационную работу ученик может получить максимально 33 первичных балла.