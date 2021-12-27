8 800 775 53 81

Курсы по школьным предметам

ЕГЭ 11 класс
ЕГЭ 10 класс
ОГЭ 9 класс
Курсы 8 класс
Курсы 7 класс
Курсы 6 класс
Курсы 5 класс
Профориентация
Программирование

Пробные курсы и уроки

Пробные уроки в группах
2 недели подготовки за 1 руб
Индивидуальные уроки, 8-11 классы
Индивидуальные уроки, 5-7 классы
Пробные ОГЭ и ЕГЭ с разбором
Консультации по профориентации и поступлению

О MAXIMUM

Контакты
Новости
Вакансии
Открыть филиал
Сотрудничество
Сведения
об организации
Сведения
об образовательных программах
8 800 775 53 81

Бесплатный пробный ОГЭ по русскому языку онлайн

Бесплатный пробный ОГЭ по русскому языку онлайн
  • Актуальные варианты со всеми изменениями от ФИПИ
  • Разбор пробника с преподавателем на бесплатном онлайн-уроке
Бесплатные пробные ЕГЭ и ОГЭ 2022 онлайн
Получи доступ в онлайн-модуль с пробником по русскому языку

Проверь готовность к экзаменам за 4 шага

    Заполни форму и получи доступ к онлайн-модулю с пробными ЕГЭ и ОГЭ
    Реши один или несколько пробников и получи подробные результаты по темам
    Пройди бесплатный разбор пробника с преподавателем в прямом эфире
    Получи рекомендации по подготовке, чтобы получить свой максимальный результат

БОНУС!
Реши пробник в онлайн-модуле и получи сборник лучших лайфхаков ЕГЭ или ОГЭ от MAXIMUM Education

Картинка блока

Что нужно знать об ОГЭ 2022 по русскому языку?

Письменный экзамен ОГЭ по русскому языку состоит из трёх частей:
Часть 1 — изложение. Ученик дважды слушает текст, а затем пишет по нему сжатое изложение, которое должно передавать все основные мысли текста.
Часть 2 — тест. Он состоит из 7 заданий (2-8). Ученику необходимо записать в ответ слово (или несколько слов) или последовательность цифр. Задания включают в себя разные виды анализа: синтаксический, пунктуационный, орфографический, лексический, анализ средств выразительности и анализ содержания текста.
Часть 3 — сочинение-рассуждение. В задании предлагается три варианта тем на основе текста, используемого в тестовой части. Задание 9.1 — сочинение на лингвистическую тему, 9.2 — сочинение по анализу фрагмента текста, 9.3 — сочинение на морально-этическую тему. Ученик должен выбрать только одну тему и написать развёрнутый и аргументированный ответ.

Также существует устная часть экзамена — итоговое собеседование. Оно является так называемым допуском к ОГЭ. Итоговое собеседование обычно проходит во вторую среду февраля. Оценкой за собеседование будет "зачёт"/ "незачёт". Для получения зачёта и допуска к ОГЭ нужно набрать 10 баллов из 20 возможных.

Помимо разделения на части, экзамен можно также разделить на тематические блоки: орфография, синтаксис, пунктуация, речеведение, работа с текстом.

Все задания ОГЭ по русскому языку проверяют знания на базовом уровне сложности.

На экзамене можно пользоваться орфографическим словарём.

Еще одна, немаловажная вещь — строение оценки за экзамен.

За каждое решенное задание ученик получает так называемые "первичные баллы". За верное выполнение каждого задания части 2 выпускник получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно выполнивший задания части 2 работы, — 7. Оценка ответа на задание части 1 и 3 осуществляется по специально разработанным критериям. Максимальное количество баллов за изложение — 7, за сочинение – 9. Также отдельно оценивается грамотность и фактическая точность изложения и сочинения, в сумме эти критерии могут принести до 10 баллов. За всю экзаменационную работу ученик может получить максимально 33 первичных балла.