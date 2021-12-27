Что нужно знать об ОГЭ 2022 по математике?

Работа содержит 25 заданий и состоит из двух частей. Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом; часть 2 – 6 заданий с развёрнутым ответом.

В ОГЭ по математике 19 заданий базового уровня сложности, 4 – повышенного уровня сложности, 2- высокого уровня сложности. По формату заданий: 3 задания с кратким ответом в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа (числа и координатная прямая, неравенства, выбор верного утверждения), 16 заданий с кратким ответом в виде числа или последовательности цифр, 6 заданий части 2 с развёрнутым ответом.

ОГЭ по математике проверяет знания в блоках: алгебра, геометрия, реальная математика (практико-ориентированные задания). Такое разделение используется для удобства, однако с 2020 года в самом КИМе больше нет разделения по блокам.

В ОГЭ по математике 25 заданий, и в каждом задании может встретиться большой набор разных прототипов, при этом составители стремятся вставить разные прототипы заданий в КИМ. Зачастую школьники не готовы ко всем типам заданий, которые встречаются из-за недостаточно тщательной подготовки. Поэтому, чтобы гарантированно получить высокий балл, нужно готовиться к абсолютно всем темам.

Сложность каждого конкретного задания сильно зависит от темы. Например, в рамках задания формата №21 присутствуют и относительно простые текстовые задачи на среднюю скорость, и более сложные задания, например, на движение по кругу.

На ОГЭ выдают необходимые справочные материалы, а также разрешается пользоваться линейкой, угольником, иными шаблонами для построения геометрических фигур.

В ОГЭ по математике также серьезной проблемой являются ошибки по невнимательности, из-за которых теряют в среднем 3 первичных балла в части с кратким ответом.