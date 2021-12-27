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Что изменилось в ЕГЭ 2022 по русскому языку?

Что исключили?

  1. Задания на пунктуацию №17 и №19

Что появилось?

  1. Новое задание №1 на первичный лингвистический анализ текста (например, анализ словоформ)
  2. Новое задание №2 на знание лингвистической терминологии (например, стили речи)
  3. Новое задание №22 на смысловой анализ текста (например, причинно-следственные связи)

Общие выводы

Основной фокус экзамена - внимание к тексту и умению его анализировать. Пока можно в качестве рекомендации предложить обсуждать текст в более широком смысле, обращать внимание на использование тех или иных форм слова в тексте (для чего это нужно? как это помогает понять смысл?) и, конечно, на то, как идёт мысль автора, как он выстраивает своё повествование.