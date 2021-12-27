Что изменилось в ЕГЭ 2022 по русскому языку?

Общие выводы

Основной фокус экзамена - внимание к тексту и умению его анализировать. Пока можно в качестве рекомендации предложить обсуждать текст в более широком смысле, обращать внимание на использование тех или иных форм слова в тексте (для чего это нужно? как это помогает понять смысл?) и, конечно, на то, как идёт мысль автора, как он выстраивает своё повествование.