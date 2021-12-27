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Что изменилось в ЕГЭ 2022 по обществознанию?

Что исключили?

  1. Форматные задания (бывш. 1, 2, 3 и 20)
  2. Задание 26

Что появилось?

Появилось новое задание, представляющее собой в каком-то смысле объединение бывших заданий 28 и 29 (задание 23), за которое можно получить 7 баллов

Другие изменения

  1. Изменилась нумерация заданий
  2. Были усложнены задания 10 и 12, теперь это задания не с кратким выбором ответа, а с развернутым ответом
  3. Количество заданий экзамена уменьшено с 29 до 23 заданий
  4. Исчезает деление заданий на задания первой и второй части, теперь есть 9 заданий с развернутым ответом (задания 1–4, 8, 12, 21–23) и 14 заданий с кратким ответом (задания 5–7, 9–11, 13–20)
  5. Максимальный балл за весь экзамен уменьшен до 57 баллов