ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

САЙТА MAXIMUM И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ MAXIMUM

(ОНЛАЙН-МОДУЛЯ)

Версия от «01» июня 2020 г.

Сайт – совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото-, видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу maximumtest.ru; MAXIMUM - Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс», ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, КПП 773101001, место нахождения: 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41; Образовательная платформа MAXIMUM (онлайн-модуль) – программное обеспечение, разрабатываемое MAXIMUM в рамках осуществления исследовательской деятельности по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково» и используемое MAXIMUM для предоставления образовательных услуг по дополнительному образованию. Доступ к Образовательной платформе MAXIMUM осуществляется на сайте education.maximumtest.ru через Личный кабинет, уникально формируемый для каждого Пользователя; Личный кабинет — защищенный подраздел Образовательной платформы MAXIMUM, посредством которого Пользователь получает доступ к Образовательной платформе MAXIMUM. Доступ к Личному кабинету осуществляется в результате регистрации на нём Пользователя и ввода учетных данных (логина и пароля) в предусмотренные для этого поля на защищенной странице Сайта education.maximumtest.ru; Курс – комплекс образовательных услуг по дополнительному образованию, реализуемых ООО «Юмакс» в рамках коммерциализации результатов исследовательской деятельности по проекту "Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах" инновационного центра "Сколково", размещаемый в Образовательной платформе MAXIMUM и включающий в себя аудиовизуальные, текстовые и иные произведения по смыслу ст. 1259 Гражданского кодекса РФ, объединенные общей темой, исключительное право на которые принадлежит MAXIMUM в полном объеме; Пользователь (Вы, Вас) – физическое лицо, использующее Сайт с регистрацией в Образовательной платформе MAXIMUM или использующее Сайт без такой регистрации. Личный кабинет предполагает возможность регистрации Пользователя в качестве Родителя, Слушателя и Тренера-консультанта.

Иные термины и определения, встречающиеся в тексте настоящего Пользовательского соглашения (далее – «Соглашение»), толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

MAXIMUM предлагает Пользователю сети Интернет использовать Сайт и его функциональные элементы на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее – «Соглашение»). Сайт разрабатывается и дорабатывается ООО «Юмакс» в рамках осуществления исследовательской деятельности по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково». Сайт и его функциональные элементы можно использовать без регистрации. К некоторым функциональным элементам Сайта (в том числе, к Образовательной платформе MAXIMUM education.maximumtest.ru) доступ возможен только посредством регистрации. Регистрируясь и используя Сайт, Вы подтверждаете, что Вам исполнилось 18 лет (или, при недостижении 18 лет, что Вы полностью дееспособны в соответствии с применимым законодательством РФ) или, в противном случае, Вы подтверждаете, что Вы получили разрешение своего родителя, законного опекуна или попечителя, который отвечает за выполнение Вами условий Соглашения. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА БЕЗ ИЛИ С РЕГИСТРАЦИЕЙ НА НЕМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА БЕЗ ИЛИ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА НЕМ ОЗНАЧАЕТ ПРИНЯТИЕ СОГЛАШЕНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ИЗЪЯТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ. ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ СОГЛАСЕН С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА АКЦЕПТ, ЕМУ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЬ ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА. MAXIMUM вправе вносить изменения в Соглашение без предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на сайте https://maximumtest.ru/terms-of-use, если иное не предусмотрено в Соглашении. Действующая редакция Соглашения находится по адресу https://maximumtest.ru/terms-of-use. В случае если Вы не согласны с новой редакцией Соглашения, размещаемой MAXIMUM, Вы не вправе использовать Сайт и обязаны незамедлительно прекратить его использование. Продолжая использовать Сайт после размещения MAXIMUM новой редакции Соглашения, Вы соглашаетесь с его обновленными положениями в полном объеме, без всяких оговорок и исключений.

Регистрация Пользователя на Сайте для создания Личного кабинета осуществляется через защищенную страницу Сайта education.maximumtest.ru следующими способами: если Пользователь ранее давал согласие на обработку персональных данных и адрес электронной почты уже есть в системе MAXIMUM – посредством ссылки, направленной MAXIMUM на ранее указанный адрес электронной почты Пользователя и установки пароля; если Пользователь ранее не давал согласие на обработку персональных данных и адрес электронной почты не внесен в систему MAXIMUM – через ссылку «Еще не зарегистрированы в системе?» путем заполнения регистрационных данных: имени, фамилии, адреса электронной почты и пароля. Поле также предполагает возможность заполнения Промокода при наличии. Личный кабинет является уникальным и создается для каждого отдельного Пользователя. При регистрации Вы обязуетесь предоставить точную, полную и достоверную информацию о регистрационных данных, требуемых для завершения процесса регистрации. MAXIMUM не несет ответственности за невозможность доставить значимую информацию или исполнить свои обязательства перед Вами вследствие указания Вами недостоверной или неполной информации. Вы можете изменить персональные данные в специальном разделе «Профиль» Личного кабинета. Вы несете ответственность за обеспечение конфиденциальности своего Личного кабинета, а также за все действия, осуществляемые с использованием Вашего Личного кабинета. Каждый Личный кабинет предназначен только для индивидуального использования и не подлежит передаче, Вы обязуетесь использовать свой Личный кабинет только индивидуально и не передавать доступ к нему третьим лицам. Если Вы полагаете, что доступ к Вашему Личному кабинету был получен третьим лицом и несанкционированно и мошеннически используется или если Вы предполагаете, что Ваш Личный кабинет подвергается риску по иным причинам, незамедлительно напишите нам по адресу service@maximumtest.ru. Ваша персональная информация, передаваемая MAXIMUM для использования Вами Сайта, используется MAXIMUM в соответствии с Политикой конфиденциальности (maximumtest.ru/privacy-policy). Образовательная платформа MAXIMUM предполагает создание следующих типов Личных кабинетов: Личный кабинет Слушателя; Личный кабинет Родителя. Личный кабинет Слушателя предполагает доступ к Курсу или к нескольким приобретенным Курсам и материалам, размещаемым в рамках таких Курсов. Личный кабинет Родителя позволяет отслеживать результат Слушателя на Курсе, а также видеть расписание и количество консультаций Курса. Дополнительные условия использования Личного кабинета могут устанавливаться договором об оказании образовательных услуг. MAXIMUM вправе удалить (деактивировать) Личный кабинет в Образовательной платформе MAXIMUM в случаях, предусмотренных договором об оказании образовательных услуг.

Вы подтверждаете, что Вы используете Сайт и все его функциональные элементы на свой собственный риск. Сайт предоставляется для использования «как есть». MAXIMUM не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Сайта Вашим целям. Вы обязуетесь пользоваться Сайтом и его содержимым добросовестно, не нарушая законодательство Российской Федерации, права и свободы третьих лиц. Вы самостоятельно несете ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц и (или) причинению вреда в любой форме, а также за соблюдение применимого законодательства при использовании Сайта. Некоторые разделы Сайта (в том числе, Образовательная платформа MAXIMUM) доступны только при условии приобретения Курсов на основании договора об оказании образовательных услуг. Вы не вправе загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию. Вы обязуетесь не загружать, не публиковать, не распространять любые материалы и информацию, которая порочит третьих лиц, их честь, достоинство и деловую репутацию, либо носит оскорбительный характер, разжигает ненависть по отношению к группам лиц по любому признаку, способна ввести в заблуждение третьих лиц, а также иным образом нарушает законные права (например, права на неприкосновенность частной жизни, интеллектуальные и авторские права и пр.) третьих лиц. Вы не вправе несанкционированно обрабатывать персональные данные других лиц.

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