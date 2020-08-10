Правила проведения акции “Бесценные знания” (далее – «Правила»)

1.4. Условия акции распространяются на следующие услуги Организатора: информационно консультационные услуги в сфере дополнительного образования «Пропоступление» и «Грамматика по английскому языку».

1.2. Акция проводится в период с 10.08.2020 года по 31.12.2020 года включительно.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. К участию в акции допускаются физические лица, заключившие не менее 2 (двух) договоров возмездного оказания услуг с ООО «Юмакс», предметом которых являлись продукты предметной подготовки из следующей линейки: ЕГЭ, ОГЭ, Школьная программа (далее – «Участник»).

2.2. При покупке услуг Организатора, указанных в п. 1.4. настоящих Правил, и соблюдения всех условий Акции, стоимость соответствующих услуг составляет 1 (один) рубль.

2.3. В случае если условие, указанное в п. 2.1, не будет выполнено в связи с расторжением договоров возмездного оказания услуг, Организатор вправе приостановить/прекратить оказание услуг, указанных в п. 1.4 Правил.