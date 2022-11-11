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Курсы на 2023 год

Подготовка к экзаменам с MAXIMUM Education — это:

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Курсы ОГЭ и ЕГЭ 2024 со скидкой до 50%
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Технологичность

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Преподаватели

прошли строгий отбор и обучение, регулярно сдают ЕГЭ и подтверждают экспертизу

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Методология

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Найдено 3 курса

📚 11 класс
Курсы подготовки к ЕГЭ - 2024
Подготовка к экзамену без стресса с гарантией поступления на бюджет
  • 🔥 Предметный курс и семинары по профориентации со скидкой до 50%
  • ⏱ Удобное расписание и персонализированный подход к ученику
  • 👩🏻‍💼 Вводный курс из 12 вебинаров по выбранному предмету
  • 💻 Онлайн-уроки на базе искусственного интеллекта
  • 📝 Пробные ЕГЭ и индивидуальный разбор ошибок
  • ⭐ Актуальная информация о поступлении в вуз

📚 10 класс
Курсы подготовки к ЕГЭ - 2025
Улучшение знаний по предмету и помощь в выборе профессии мечты
  • 🔥 Предметный курс и семинары по профориентации со скидкой до 50%
  • ⏱ Удобное расписание и персонализированный подход к ученику
  • 👩🏻‍💼 Онлайн-уроки на базе искусственного интеллекта
  • 💻 Пробные ЕГЭ и индивидуальный разбор ошибок
  • ⭐ Актуальная информация о поступлении в вуз
  • 👩🏻‍💻 Вводный курс из 12 вебинаров по выбранному предмету

📚 9 класс
Курсы подготовки к ОГЭ
Получите юридическую гарантию высоких результатов на ОГЭ - 2024
  • 🔥 Предметный курс и семинары по профориентации со скидкой до 50%
  • ⏱ Удобное расписание и персонализированный подход к ученику
  • 👩🏻‍💼 Вводный курс из 12 вебинаров по выбранному предмету
  • 💻 Онлайн-уроки на базе искусственного интеллекта
  • 👩🏻‍💻 Пробные ОГЭ и индивидуальный разбор ошибок
  • ⭐ Актуальная информация о поступлении в колледж

Истории наших выпускников

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