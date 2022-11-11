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Найдено 3 курса
📚 11 класс
Курсы подготовки к ЕГЭ - 2024
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📚 10 класс
Курсы подготовки к ЕГЭ - 2025
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- 👩🏻💼 Онлайн-уроки на базе искусственного интеллекта
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- 👩🏻💻 Вводный курс из 12 вебинаров по выбранному предмету
📚 9 класс
Курсы подготовки к ОГЭ
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- 🔥 Предметный курс и семинары по профориентации со скидкой до 50%
- ⏱ Удобное расписание и персонализированный подход к ученику
- 👩🏻💼 Вводный курс из 12 вебинаров по выбранному предмету
- 💻 Онлайн-уроки на базе искусственного интеллекта
- 👩🏻💻 Пробные ОГЭ и индивидуальный разбор ошибок
- ⭐ Актуальная информация о поступлении в колледж