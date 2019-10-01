Запусти MAXIMUM в своем городе!

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Что мы делаем?
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Комплексная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ экзаменам на базе методики Test Preparation, собственных учебных материалов и онлайн-платформы MAXIMUM. Blended или online. В группе или индивидуально.
Школьные предметы
Курсы по математике, физике и русскому языку для повышения успеваемости, мотивации и развития мышления подростков через доступное объяснение и поощрение прогресса с учётом школьных программ.
Школа программирования
Практико-ориентированные курсы для учеников 6-10 классов по созданию сайтов, игр и нейросетей. Цель и результат программ — реальные профессиональные навыки в IT и «примерка» digital-профессии.
Английский язык
Программы по английскому языку на основе student friendly методики, поднимающие уровень владения языком за 1 курс на 1 уровень по международной системе CERF до B2, upper intermediate.
Профориентация и поступление
Линейка программ, направленных на помощь подросткам и их родителям в поступлении, выборе профессии и развитии гибких навыков.
Статьи о нас
О партнерстве
Мы непрерывно работаем над качеством продукта и материалов для обучения, оптимизируем и автоматизируем процессы, тестируем гипотезы для роста и развития бизнеса. Лучшие практики и решения мы передаем партнерам, помогая скорее добиваться коммерческих результатов и продвигать бренд на своей территории.
Мы верим, что индивидуальный подход нужен во всем!
Все процессы, через которые проходит наш партнер, мы проходили уже много раз и готовы делиться опытом, а также оказывать необходимую поддержку на каждом этапе, чтобы обеспечить наш совместный успех.
ЗА 3 ГОДА МЫ ОТКРЫЛИ 20+ ПАРТНЕРСКИХ ФИЛИАЛОВ В РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНЕ
Партнерство с MAXIMUM это
Работающая бизнес-модель
Мы построим её, учитывая специфику вашего города и будем оказывать постоянную поддержку для её реализации
Разработанные материалы
Все программы и материалы для преподавателей и учеников создаются нами и передаются партнеру
Логика продаж
Для того, чтобы преуспеть, нужен сильный отдел продаж. Партнер получает материалы для его обучения и постоянного развития своих менеджеров
Известный бренд
Наши ученики живут более чем в 300 городах России и мира. 98% из них рекомендуют MAXIMUM своим друзьям. Мы дадим все инструменты для построения локального бренда
Обученные преподаватели
Мы знаем, как подготовить не просто преподавателя, а эксперта в своём деле. Именно поэтому процесс поиска и обучения преподавателей — наша задача
Community
Возможность общаться не только со специалистами материнской компании, но и с другими партнерами в бизнес-чатах, еженедельных встречах и тренингах
Цель MAXIMUM — привести каждого ученика к максимальному результату.
Мы верим, что это возможно только при поддержке высокого уровня преподавания и заинтересованности каждого преподавателя в личном успехе ученика.
Для этого мы используем лучшие методические практики, интерактивные и вовлекающие подходы к работе с учениками, а также поддерживаем постоянный личный контакт с каждым учеником.
Мы обучаем и мотивируем учеников прилагать усилия, и достигать своих целей.
С партнёрами мы ведём себя также.
Отзывы партнеров
Для меня работа по франшизе с MAXIMUM- возможность реализации своего потенциала, работа с заинтересованными клиентами, а также получение опыта развития бизнеса, имея качественный продукт, экспертизу развития филиала и заинтересованность в моем результате со стороны материнской компании через обучение, поддержку и обратную связь. Открывая франшизу в своем городе, ты получаешь возможность быть полезным для общества и зарабатывать, как предприниматель.
Франшиза №1 в России, работать очень интересно. Хорошая продуманная со всех сторон. Есть проблема- тебе обязательно помогут ее решить. Отличный продукт и прекрасная команда!
Я выбирал франшизу по нескольким критериям:
Во-первых, чтобы она была в долгосрочном растущем тренде. MAXIMUM входит в тройку лидеров в российском сегменте Эдтеха, имеет впечатляющий трекшн.
Во-вторых, с учётом очень непростых времён в экономическом плане, продукт должен продаваться даже на падающем и сжимающемся рынке. Даже если будет супер кризис люди не перестанут платить за обучение, за будущее своих детей. И рынок этот на 80-90 % занят репетиторами - то есть расти и внутри рынка есть куда.
В-третьих - мощная IT обвязка франшизы - впечатляющие инструменты, платформа.
Как уже не раз говорил про очень высокий уровень структурности, системности и поддержки. Сталкивался с массой различных франчайзинговых систем, нигде не видел ничего подобного. Начиная от продукта, системы, маркетинга и заканчивая оперативной поддержкой в ежедневном режиме. По сути, это модель полноценного партнерства.
Как человек, работавший в MAXIMUM в качестве преподавателя и знающий систему изнутри, могу сказать, что данная компания является хорошо выстроенной системой, которая фокусируется на результат своих клиентов и поэтому имеет значительный коммерческий рост.
Как франчайзи, могу сказать, что MAXIMUM является для меня хорошим деловым партнёром, который может поддержать и дать конкретные указания для решения проблем и достижения целей, особенно на начальном этапе, когда делаешь много ошибок. Самостоятельно разработать, настроить, контролировать и поддерживать систему по реализации образовательных программ такого уровня очень тяжело, тем более в провинции. За три года работы мы подготовили у нас в городе уже много учеников, чтобы о нас знали все.
Когда мы изучали предложения о франшизе именно в образовательной сфере, мы выбрали компанию MAXIMUM , так как это компания с мировым опытом в области подготовки к экзаменам.
У нас не было опыта ведения бизнеса, мы не были знакомы со сферой образования, но от сотрудников франчайзера мы получили поддержку на каждом этапе открытия филиала и полную поддержку продукта на всех уровнях. Также в настоящее время при возникновении любых вопросов мы получаем оперативную помощь.
Несмотря на то, что это был сложнейший год для нас, я одновременно рад и горд, что представляю MAXIMUM в родной Осетии.
Я вижу, что мы можем приносить огромную пользу для нашего региона, помогая нашим ученикам становиться умнее, лучше, а родителям счастливее от этого. Мы уже собрали частично отзывы, и они нереально положительные - это вдохновляет. Конечно, были и ошибки, и расторжения - мы учимся на них и постараемся исправлять их в следующем году. У нас большие планы на новый учебный сезон!
Хороший продукт! Конечно, бывают ошибки и сложности – но это нормальный процесс, уверен, все они исправятся. Надеюсь на хороший результат первого года обучения у выпускников.
Мы научились проводить ИК, доводить клиента до заключения договора, презентовать продукт и тд.
Следующие шаги для старта партнерства
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Пройдите обучение
Пройдите обучение по работе с клиентами. Мы подберем и обучим преподавателей по нашей методике для Вашего филиала
Получите материалы
Полный пакет учебных и маркетинговых материалов, включая продвижение, продажи и работу с продуктом
Чистая прибыль
Начните работать и получите чистую прибыль уже в этом году
Представительство MAXIMUM
Полноценное представительство компании в городе.
Лучший продукт на рынке подготовки к экзаменам полностью в ваших руках; Готовые планы и реализация продвижения, маркетинга, продаж, преподавания; Первоначальный взнос зависит от города; Выручка от 3 млн. рублей.
Видеоматериалы о нас
- Maximum и партнеры
- О наших преподавателях
- Пример рекламного ролика
- Образовательная выставка «Навигатор Поступления-2016»
- Репортаж России-1 о «Навигаторе Поступления-2017»
- Репортаж России-1 о «Навигаторе Поступления-2017»
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