Политика конфиденциальности Maximum English.
- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Настоящее Положение (далее – «Положение») о защите, хранении,
обработке и передаче персональных данных общества с ограниченной
ответственностью «Юмакс» (далее – «Оператор») разработано в
соответствии с следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных";
- Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера";
- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";
- Приказ Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996 "Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных".
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Основные понятия, используемые в Положении:
приложение - совокупность графических и информационных материалов, а также программ для мобильных устройств и баз данных, обеспечивающих их доступность на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS;
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (Пользователю);
оператор персональных данных (далее - Оператор) - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. В соответствии с настоящим Положением Оператором признается ООО «Юмакс»;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя в том числе:
- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.
автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному Пользователю;
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
- Настоящее Положение (далее – «Положение») о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных общества с ограниченной ответственностью «Юмакс» (далее – «Оператор») разработано в соответствии с следующими нормативными правовыми актами:
- ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
- Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
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Обработка Оператором персональных данных осуществляется в
следующих целях:
- обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- осуществление своей деятельности в соответствии с уставом ООО «Юмакс»;
- информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся в приложении Maximum English;
- сбор информации о действиях Пользователей в приложении Maximum English для улучшения качества работы сервиса и его контента.
- идентификация Пользователя в целях заключения соглашений с Оператором и предоставления персонализированных услуг и сервисов при использовании приложения Maximum English;
- ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разд. 2 настоящего Положения. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
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Оператор обрабатывает следующие персональные данные Пользователей:
- адрес электронной почты;
- обезличенные данные (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и/или Google Analytics и/или других).
- Оператором не осуществляется обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы Оператором или любым иным лицом в личных целях.
- Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных субъектов.
- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя на обработку их персональных данных, а также без такового в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Согласие Пользователя не требуется, если:
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
- персональные данные являются общедоступными;
- персональные данные обрабатываются по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом.
- Оператор осуществляет как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку персональных данных.
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Обработка персональных данных осуществляется путем:
- получения персональных данных из общедоступных источников;
- внесения персональных данных в реестры и информационные системы Оператора;
- использования иных способов обработки персональных данных.
- Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия Пользователя, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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Оператор принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, распространения и других несанкционированных
действий, в том числе:
- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке;
- принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных данных;
- назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в структурных подразделениях и информационных системах Оператора;
- создает необходимые условия для работы с персональными данными;
- организует учет документов, содержащих персональные данные;
- организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются персональные данные;
- хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и исключается неправомерный доступ к ним;
- Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить Пользователя, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором.
- ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- Оператор обязан за свой счет обеспечить защиту персональных данных Пользователя от неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ.
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Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных федеральными
законами в области защиты персональных данных и иными нормативными
правовыми актами:
- издавать документы, определяющие политику ООО «Юмакс» в отношении обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки и защиты персональных данных;
- применять правовые, организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных;
- осуществлять внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных федеральным законам в области защиты персональных данных и иным нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, локальным актам Оператора;
- оценивать вред, который может быть причинен Пользователям в случае нарушения законодательства в области защиты персональных данных, соотношение указанного вреда и принимаемых Оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законом;
- знакомить работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства в области защиты персональных данных, в том числе с документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучать указанных работников.
- ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ, БЛОКИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
- Пользователь может требовать от Оператора уточнить, исключить или исправить неполные, неверные, устаревшие, недостоверные, незаконно полученные или не являющиеся необходимыми для Оператора персональные данные;
- В случае выявления неточных персональных данных либо неправомерной обработки персональных данных при обращении Пользователя или его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому Пользователю, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы Пользователя или третьих лиц.
- В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений, представленных Пользователем или его представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов обязано уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных данных.
- Если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязано уничтожить такие персональные данные.
- При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва Пользователем согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия Пользователя на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными федеральными законами;
- В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных.
- Пользователь вправе направить письменное обращение в ООО «Юмакс» с требованием прекратить обработку его персональных данных по адресу электронной почты info@maximumtest.ru, через форму обратной связи на сайте maximumtest.ru (и / или maximumeducation.com) или направив почтовым уведомлением по адресу 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ №41.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим я даю согласие ООО «Юмакс» (121205, город Москва, территория инновационного центра Сколково, Большой Бульвар, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334 РМ № 41) и его уполномоченным представителям на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении и/или анкете, заполненной на сайте maximumtest.ru и / или maximumeducation.com.
Обработка может осуществляться любым действием или совокупностью действий, совершаемых с этими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, и/или доступ к таким персональным данным, а также передачей этих персональных данных уполномоченным представителям ООО «Юмакс».
Я соглашаюсь с рассылкой мне рекламных и информационных сообщений по телефону и электронной почте. Обработка может осуществляться в целях реализации образовательных и/или консультационных программ ООО «Юмакс», а также получения сообщений рекламно-информационного об услугах ООО «Юмакс».
Настоящим я подтверждаю, что указанные в заявлении и/или анкете, заполненной на сайте maximumtest.ru или maximumeducation.com, мои персональные данные являются достоверными. Настоящим я даю разрешение ООО «Юмакс» направлять мне сообщения, на указанный мной адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, включающие информацию об услугах ООО «Юмакс», о проводимых ООО «Юмакс» и ее партнерами рекламных акциях, а также сообщения иного информационного характера.
Согласие дается на срок 3 года и может быть в любой момент мной отозвано путем направления уведомления по адресу электронной почты info@maximumtest.ru, через форму обратной связи на сайте maximumtest.ru (и / или maximumeducation.com) или направив почтовым уведомлением по адресу 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ №41.
Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных может повлечь за собой прекращение моего участия в образовательных и/или консультационных программах ООО «Юмакс».
В случае если в заявлении и/или анкете, заполненной на сайте maximumtest.ru и / или maximumeducation.com или предоставленной в ООО «Юмакс» в бумажной форме указаны персональные данные несовершеннолетнего, чьим законным представителем (родителем, усыновителем, опекуном) я являюсь, то настоящим я даю согласие ООО «Юмакс» на обработку этих данных способами и на условиях, указанных выше. Настоящим я подтверждаю, что указанные в заявлении и/или анкете, заполненной на на сайте maximumtest.ru и / или maximumeducation.com, персональные данные несовершеннолетнего, чьим законным представителем я являюсь, являются достоверными, и я имею законное право на их передачу.