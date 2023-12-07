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Москва


Инструкция, как выбрать профессию и поступить на бюджет

Мастер-класс для учеников 8-11 класса и их родителей

Формат

очный мастер-класс

Дата

24 декабря в 12:00 по мск

Место проведения

Г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 13

Запишитесь на мастер-класс, где ваш ребенок

Поймет, как изучать профессии и какие задачи решают специалисты

Научится определять свои сильные стороны и таланты

Разберет самые популярные ошибки при выборе направления

Поймет, когда нужно приступать к выбору вуза и направления

Запишитесь на мастер-класс

Мастер-класс пройдет 24 декабря 12:00 по мск.


Адрес: Г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 13

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