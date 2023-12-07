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- Цифровые профессии
Инструкция, как выбрать профессию и поступить на бюджет
Мастер-класс для учеников 8-11 класса и их родителей
Формат
очный мастер-класс
Дата
24 декабря в 12:00 по мск
Место проведения
Г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 13
Запишитесь на мастер-класс, где ваш ребенок
Поймет, как изучать профессии и какие задачи решают специалисты
Научится определять свои сильные стороны и таланты
Разберет самые популярные ошибки при выборе направления
Поймет, когда нужно приступать к выбору вуза и направления
Часто задаваемые вопросы