Запишитесь на мастер-класс, где ваш ребенок

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Поймет, как изучать профессии и какие задачи решают специалисты
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Научится определять свои сильные стороны и таланты
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Разберет самые популярные ошибки при выборе направления
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Поймет, когда нужно приступать к выбору вуза и направления

Запишитесь на мастер-класс

Мастер-класс пройдет 24 сентября 12:00 по мск.


Адрес: г. Москва, ул. Покровка, д. 28с2.


В день мероприятия мы отправим вам SMS-напоминание.

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Часто задаваемые вопросы

  1. Где проводится мастер-класс?

  2. Участие бесплатное?

  3. Обязательно ли приезжать к началу мастер-класса?