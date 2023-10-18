Запишитесь на мастер-класс, где ваш ребенок
Поймет, как изучать профессии и какие задачи решают специалисты
Научится определять свои сильные стороны и таланты
Разберет самые популярные ошибки при выборе направления
Поймет, когда нужно приступать к выбору вуза и направления
Запишитесь на мастер-класс
Мастер-класс пройдет 24 сентября 12:00 по мск.
Адрес: г. Москва, ул. Покровка, д. 28с2.
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