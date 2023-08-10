Начните заниматься за счет MAXIMUM Education
Получите недельный доступ ко всем возможностям нашей платформы и оцените качество подготовки
Подключите пробный период, чтобы:
Познакомиться с преподавателями
Сформировать доверительные отношения и убедиться, что мы подходим друг другу
Изучить личный кабинет
Воспользоваться преимуществами и возможностями нашей онлайн-платформы
Оценить качество курса
Пройти актуальные темы по предметам и сложить комплексное мнение о подходе к обучению
Занятия в MAXIMUM Education - это:
- Даем все необходимое в одном онлайн-модуле: уроки в реальном времени и в записи, домашнее задание и статистика успеваемости
- Вовлекаем каждого ученика в процесс обучения - отсидеться не выйдет
- Контролируем прогресс ученика и проводим индивидуальную работу над ошибками
- Остаемся на связи и помогаем ученику даже вне уроков и личных встреч
Онлайн-модуль делает твое обучение комфортным и эффективным.
Здесь всегда можно:
- увидеть свое актуальное расписание
- прочитать теорию и подготовиться к уроку
- выполнить домашние задания
- провести работу на ошибками
- отследить свой прогресс на курсе
Цель домашнего задания – отрабатывать полученный на уроках материал и выявлять пробелы в знаниях ученика.
Задания с кратким ответом проверяются автоматически, а с развернутым - проверяет лично преподаватель, поэтому результат всегда объективный
Главная цель преподавателя – максимальный результат ученика, потому мы внимательно следим за каждым показателем в ходе обучения:
- Посещаемость ученика
- Результаты домашних заданий и симуляций
- Общий прогресс и мотивация ученика на курсе