Повысим знания на предметных курсах в 8-9 классах

Годовые курсы в очном и онлайн формате
от 2 990 ₽ в месяц
Курсы на 2023 год
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Найдено 6 предложений

Онлайн
8-9 класс
ШКОЛА VS MAXIMUM
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Пробный урок
Узнай, как закрыть пробелы по нужным темам предмета без заучивания
  • 1️⃣ Онлайн-урок длительностью 60 минут
  • 2️⃣ Техники, которое помогут решать задания в 2 раза быстрее
  • 3️⃣ Методики запоминания информации в игровом формате
  • 4️⃣ Алгоритмы решения сложных заданий ОГЭ
  • 5️⃣ Выберите удобное время урока из расписания
1,637
0 ₽ за занятие
Выбрать урок
Онлайн
9 класс
Начни сейчас
1 на 1
Индивидуальные онлайн-уроки
Закроем пробелы учебного года и подтянем знания по предмету
  • 💻 3, 5 или 10 занятий с преподавателем
  • 🧐 Персональная стратегия и удобное расписание
  • 🙋 Интенсивные занятия с учетом исходного уровня знаний ученика
  • 💻 Материалы и запись уроков доступны в личном кабинете
  • 📚 4, 7 или 13 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
от 1 900 ₽ за занятие
Онлайн
8 класс
Начни сейчас
1 на 1
Индивидуальные онлайн-уроки
Закроем пробелы учебного года и подтянем знания по предмету
  • 💻 3, 5 или 10 занятий с преподавателем
  • 🧐 Персональная стратегия и удобное расписание
  • 🙋 Интенсивные занятия с учетом исходного уровня знаний ученика
  • 💻 Материалы и запись уроков доступны в личном кабинете
  • 📚 4, 7 или 13 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
от 1 500 ₽ за занятие
До 120 учеников
62 занятия
9 месяцев
Онлайн-занятия в большой группе

  • Занятия в больших группах с проверкой домашнего задания и бессрочным доступом к записям занятий и материалам
  • 📃 Подробная диагностика знаний на старте курса
  • 👩‍🏫 1 раз в неделю: 2 занятия по 1ч 15мин
  • 💯 3 симуляции экзамена
  • 💻 Прогресс ученика и занятия в записи доступны в личном кабинете
6 300 ₽ в месяц
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20 учеников
66 занятий
9 месяцев
Онлайн-занятия в мини-группе

  • Уроки в мини-группах с персональным планом подготовки, личными беседами и связью с преподавателем 24/7
  • 📃 Подробная диагностика знаний на старте курса
  • 👩‍🏫 1 раз в неделю: 2 занятия по 1ч 15мин
  • 💯 3 симуляции экзамена
  • 💻 Прогресс ученика и занятия в записи доступны в личном кабинете
от 17 800 ₽ в месяц
20 учеников
66 занятий
9 месяцев
Онлайн-занятия в мини-группе

  • Уроки в мини-группах с персональным планом подготовки, личными беседами и связью с преподавателем 24/7
  • 📃 Подробная диагностика знаний на старте курса
  • 👩‍🏫 1 раз в неделю: 2 занятия по 1ч 15мин
  • 💯 3 симуляции экзамена
  • 💻 Прогресс ученика и занятия в записи доступны в личном кабинете
от 12 500 ₽ в месяц

Выбирайте подготовку с MAXIMUM Education, чтобы достигать высоких результатов!

MAXIMUM Education

4.9

MAXIMUM Education

4.8

MAXIMUM Education

4.9

MAXIMUM Education

4.8

Татьяна Викторовна
11 августа 2022
Были с сыном на консультации по профориентации. Остались очень довольны. Все четко, профессионально и по делу! Получили массу полезной информации для подготовки к ЕГЭ. Обязательно вернемся в начале учебного года!
Никутьев Матвей
28 мая 2022
Удобная платформа для тщательной подготовки к экзаменам, все удобные виды предоставляемой информации, такие как: очные занятия с преподавателями, обширная и приятная глазу теория, практическая часть предоставлена к каждому уроку, также предоставлены видео к каждой теме, где преподаватели объясняют все на доступном языке.
Елена Геннадьевна
19 апреля 2022
Ребёнок проходил экспресс-подготовку (3.5 мес.) в этом центре по математике и русскому языку и, как сказал мой сын, "как много нового я узнал о русском языке!" Надо сказать, что русский язык у него был "Ахиллесовой пятой" все 11 лет))), и во многом благодаря преподавателю центра он сдал ЕГЭ на ..87!!!!(Мы надеялись хотя-бы на 78- 80, а тут 87!) Математику сдал на 80, честно говоря, учитывая, что математика его любимый предмет, ожидала большего))), но что есть, то есть...В любом случае спасибо огромное педагогам центра за помощь в подготовке наших детей! Вы делаете большое дело, и мы это ценим! Успехов! С уважением, Елена!
Елена Черныш
17 января 2023
Ходила с внучкой на лекцию (или мастер-класс) по подготовке к ОГЭ. Узнала для себя много нового, изменила свое отношение к тому, продолжать ли обучение в 10-11 классе или идти в колледж. Внучка тоже заинтересовалась. Надеюсь, мы вольемся в их процесс подготовки к ОГЭ. Сотрудники организации - молодые люди, весьма своеобразно мыслящие. Произвели на меня положительное впечатление.
Ксюша Р.
13 апреля 2022
Занимаюсь онлайн, так как нет возможности ходить на очные занятия. Занимаюсь с конца сентября в мини-группах с Данилой Сафроновым по обществознанию и Дашей Павличенко по истории - прекрасные преподаватели, которые доносят информацию интересно и, самое главное, понятно. Как человек, который не знал историю от слова "совсем" - симуляцию в январе я написала на 88 баллов и считаю, что это достойный результат. Спасибо большое за таких прекрасных преподавателей!
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Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

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