Повысим знания на предметных курсах в 5-7 классах
Годовые курсы в очном и онлайн формате
от 2 990 ₽ в месяц
от 2 990 ₽ в месяц
Поможем закрыть пробелы и подготовиться к новому учебному году
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Профориентация и оценка знаний в подарок
Профориентация и оценка знаний в подарок
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Найдено 2 предложения
Онлайн
Репетитор
Индивидуальные онлайн-уроки
Занятия с репетитором по уникальной программе
- 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
- 👩🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
- 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
- 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
Англ. язык
5-7 классы
Онлайн
Групповые
Нескучный английский для детей
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- 👩🏫 Занятия в микро-группах (2-3 ребенка в группе) или индивидуально
- ⭐ Максимум практики, минимум теории
- 🙋♀️ Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📖 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
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После регистрации:
1. Познакомимся с вами и расскажем, как проходят занятия
2. Ответим на любые вопросы по поступлению и проведем диагностику знаний
3. Подберем удобное расписание и формат обучения
1. Познакомимся с вами и расскажем, как проходят занятия
2. Ответим на любые вопросы по поступлению и проведем диагностику знаний
3. Подберем удобное расписание и формат обучения