Повысим знания на предметных курсах в 5-7 классах

Годовые курсы в очном и онлайн формате
от 2 990 ₽ в месяц
Курсы на 2023 год
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Найдено 2 предложения

Онлайн
Репетитор
Индивидуальные онлайн-уроки
Занятия с репетитором по уникальной программе

  • 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
  • 👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
  • 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
  • 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
от 960 ₽ за урок
Англ. язык
5-7 классы
Онлайн
Групповые
Нескучный английский для детей
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • 👩‍🏫 Занятия в микро-группах (2-3 ребенка в группе) или индивидуально
  • ⭐ Максимум практики, минимум теории
  • 🙋‍♀️ Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📖 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
от 7 400 ₽ в месяц
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MAXIMUM Education

4.9

MAXIMUM Education

4.8

MAXIMUM Education

4.9

MAXIMUM Education

4.8

Татьяна Викторовна
11 августа 2022
Были с сыном на консультации по профориентации. Остались очень довольны. Все четко, профессионально и по делу! Получили массу полезной информации для подготовки к ЕГЭ. Обязательно вернемся в начале учебного года!
Никутьев Матвей
28 мая 2022
Удобная платформа для тщательной подготовки к экзаменам, все удобные виды предоставляемой информации, такие как: очные занятия с преподавателями, обширная и приятная глазу теория, практическая часть предоставлена к каждому уроку, также предоставлены видео к каждой теме, где преподаватели объясняют все на доступном языке.
Елена Геннадьевна
19 апреля 2022
Ребёнок проходил экспресс-подготовку (3.5 мес.) в этом центре по математике и русскому языку и, как сказал мой сын, "как много нового я узнал о русском языке!" Надо сказать, что русский язык у него был "Ахиллесовой пятой" все 11 лет))), и во многом благодаря преподавателю центра он сдал ЕГЭ на ..87!!!!(Мы надеялись хотя-бы на 78- 80, а тут 87!) Математику сдал на 80, честно говоря, учитывая, что математика его любимый предмет, ожидала большего))), но что есть, то есть...В любом случае спасибо огромное педагогам центра за помощь в подготовке наших детей! Вы делаете большое дело, и мы это ценим! Успехов! С уважением, Елена!
Елена Черныш
17 января 2023
Ходила с внучкой на лекцию (или мастер-класс) по подготовке к ОГЭ. Узнала для себя много нового, изменила свое отношение к тому, продолжать ли обучение в 10-11 классе или идти в колледж. Внучка тоже заинтересовалась. Надеюсь, мы вольемся в их процесс подготовки к ОГЭ. Сотрудники организации - молодые люди, весьма своеобразно мыслящие. Произвели на меня положительное впечатление.
Ксюша Р.
13 апреля 2022
Занимаюсь онлайн, так как нет возможности ходить на очные занятия. Занимаюсь с конца сентября в мини-группах с Данилой Сафроновым по обществознанию и Дашей Павличенко по истории - прекрасные преподаватели, которые доносят информацию интересно и, самое главное, понятно. Как человек, который не знал историю от слова "совсем" - симуляцию в январе я написала на 88 баллов и считаю, что это достойный результат. Спасибо большое за таких прекрасных преподавателей!
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Вы:
В какой класс поступает ученик

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок