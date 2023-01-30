Комплексная подготовка
с глубокой профориентацией и
созданием индивидуального плана поступления
Интенсив: поставим цели, закроем пробелы на основе диагностики
Годовой курс: научим лайфхакам заданий экзамена, изучим ловушки, отработаем навыки на симуляциях
Эффективная среда для подготовки:
Будем на связи 24/7
Обеспечим поддержку на протяжении всего курса
Повысим мотивацию к учебе
Комплексный подход к поступлению без стресса:
Познакомим с топовыми профессиями
Построим стратегию обучения
Определим направление
Выберем колледж или вуз
План подготовки шаг за шагом
более 1250 специалистов
Личный наставник — эксперт, который поможет сделать осознанный выбор профессии, поставить цели, достичь ее без стресса и будет на связи 24/7.
Персональный подход поможет:
1️⃣ Реализовать личные запросы ученика
2️⃣ Зарядиться мотивацией
3️⃣ Достигать максимального результата
более 1250 специалистов
Текущий учебный год:
1️⃣ Глубокая диагностика знаний и усиленное восполнение пробелов в школьных знаниях
2️⃣ Предметная подготовка и знакомство с форматом и ловушками экзамена
Летние каникулы:
1️⃣ Формирование личной стратегии дальнейшего обучения и поступления
2️⃣ Развитие сильных сторон и soft skills
3️⃣ Предметная подготовка к началу учебного года
более 1250 специалистов
1️⃣ Изучение всех тем экзамена
2️⃣ Отработка форматов заданий
3️⃣ Личные беседы с преподавателем
4️⃣ Контрольные и проверочные
5️⃣ Ежемесячная обратная связь по прогрессу ученика на курсе для родителя
более 1250 специалистов
1️⃣Повторение пройденных тем
2️⃣ Семинары по борьбе со стрессом и невнимательностью
3️⃣ Симуляции реального экзамена и персональный разбор ошибок
более 1250 специалистов
В 9 классе:
1️⃣ Стратегия дальнейшей учебы: вуз или колледж
2️⃣ Выбор направлений обучения, исходя из индивидуальных запросов ученика
3️⃣ Знакомство с современными профессиями
4️⃣ Помощь в апелляции
В 11 классе:
1️⃣ Индивидуальная траектория поступления на бюджет
2️⃣ Знакомство с современными профессиями
3️⃣ Составление карты вузов
4️⃣ Полное сопровождение при подаче документов
5️⃣ Помощь в апелляции