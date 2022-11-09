Устное собеседование 2023
Интенсив по подготовке к экзамену за 3 дня
Как правильно подобрать аргументы, говорить уверенно и сдать экзамен на отлично
Какой результат получит ученик?
Научится грамотно составлять связанные диалоги
Поймет, как справиться с волнением перед экзаменом
Научится выстраивать логику рассуждения
Освоит навыки правильной аргументации
Разберет все составляющие собеседования
Потренируется отвечать устно, как на реальном экзамене
Программа курса
- Разбор всех разделов итогового собеседования
- Аргументация
- Простые алгоритмы решения
- Техники борьбы со стрессом
- Грамматические и речевые ошибки
- Пробный диалог с экспертом в формате собеседования
Наши преподаватели:
Являются экспертами
По подготовке к ОГЭ, знают обо всех подводных камнях экзамена
Находят общий язык
С подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
Проходят отбор
И методическое обучение, регулярно совершенствуют свои навыки
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