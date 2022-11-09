Устное собеседование 2023

Интенсив по подготовке к экзамену за 3 дня
Как правильно подобрать аргументы, говорить уверенно и сдать экзамен на отлично

Курсы на 2023 год

Какой результат получит ученик?

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Научится грамотно составлять связанные диалоги
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Поймет, как справиться с волнением перед экзаменом
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Научится выстраивать логику рассуждения
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Освоит навыки правильной аргументации
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Разберет все составляющие собеседования
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Потренируется отвечать устно, как на реальном экзамене

Программа курса

  1. Разбор всех разделов итогового собеседования
  2. Аргументация
  3. Простые алгоритмы решения
  4. Техники борьбы со стрессом
  5. Грамматические и речевые ошибки
  6. Пробный диалог с экспертом в формате собеседования
Наши преподаватели:
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Являются экспертами

По подготовке к ОГЭ, знают обо всех подводных камнях экзамена 

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Находят общий язык

С подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы 

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Проходят отбор

И методическое обучение, регулярно совершенствуют свои навыки 

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