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Москва

для 8-11 класса

Персональные уроки

Закрой пробелы перед началом учебного года

Почему важно уделять время учёбе на каникулах?

Знания забываются

До 70% знаний прошлого года ученик забывает за лето

Пробелы появляются

50% школьников имеют пробелы в темах, которые встретятся на госэкзаменах

Режим сбивается

За каникулы ученик отвыкает от школьных будней, и ему потом нужно время на раскачку

Мы уверены, что сможем качественно подготовить каждого ученика

Проверим уровень знаний по итогам учебного года и построим персональный трек для закрытия пробелов.
  • Преподаватель

    Дарья Попович

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    100 баллов на ЕГЭ
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    РГПУ им Герцена, Филология
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    350+ выпускников
    «Не мыслям надобно учить, а мыслить»
  • Преподаватель

    Артемий Сайфутдинов

    Иконка предмета
    100 баллов на ЕГЭ
    Иконка предмета
    СПбГУ, Международные отношения
    Иконка предмета
    300+ выпускников
    «Делай как лучше, плохо само получится»
  • Преподаватель

    Полина Неверова

    Иконка предмета
    100 баллов на ЕГЭ
    Иконка предмета
    МГУ, Филология
    Иконка предмета
    2500+ выпускников
    «Чтение — вот лучшее учение!»
  • Преподаватель

    Михаил Венедиктов

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    94 балла на ЕГЭ
    Иконка предмета
    УрФУ, Физико-технологический  институт
    Иконка предмета
    600+ выпускников
    «Путь к высоким баллам начинается с первого шага»

305 000 учеников по всей стране выбрали нас

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4.9
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MAXIMUM Education
4.8
student
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Татьяна Викторовна
11 августа 2022
Были с сыном на консультации по профориентации. Остались очень довольны. Все четко, профессионально и по делу! Получили массу полезной информации для подготовки к ЕГЭ. Обязательно вернемся в начале учебного года!
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Никутьев Матвей
28 мая 2022
Удобная платформа для тщательной подготовки к экзаменам, все удобные виды предоставляемой информации, такие как: очные занятия с преподавателями, обширная и приятная глазу теория, практическая часть предоставлена к каждому уроку, также предоставлены видео к каждой теме, где преподаватели объясняют все на доступном языке.
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Елена Геннадьевна
19 апреля 2022
Ребёнок проходил экспресс-подготовку (3.5 мес.) в этом центре по математике и русскому языку и, как сказал мой сын, "как много нового я узнал о русском языке!" Надо сказать, что русский язык у него был "Ахиллесовой пятой" все 11 лет))), и во многом благодаря преподавателю центра он сдал ЕГЭ на ..87!!!!(Мы надеялись хотя-бы на 78- 80, а тут 87!) Математику сдал на 80, честно говоря, учитывая, что математика его любимый предмет, ожидала большего))), но что есть, то есть...В любом случае спасибо огромное педагогам центра за помощь в подготовке наших детей! Вы делаете большое дело, и мы это ценим! Успехов! С уважением, Елена!
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Елизавета Березина
Поступила в ВШЭ на бюджет
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Елена Черныш
17 января 2023
Ходила с внучкой на лекцию (или мастер-класс) по подготовке к ОГЭ. Узнала для себя много нового, изменила свое отношение к тому, продолжать ли обучение в 10-11 классе или идти в колледж. Внучка тоже заинтересовалась. Надеюсь, мы вольемся в их процесс подготовки к ОГЭ. Сотрудники организации - молодые люди, весьма своеобразно мыслящие. Произвели на меня положительное впечатление.
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Ольга Селифонкина
12 августа 2022
Понравилось тестирование ребёнка для выбора профессии. Проверка уровня знаний и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Центр предлагает помощь к подготовке к экзаменам. Пока этим не воспользовалась.
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Полина Дзюба
Поступила в МГПУ на бюджет
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Ксюша Р.
13 апреля 2022
Занимаюсь онлайн, так как нет возможности ходить на очные занятия. Занимаюсь с конца сентября в мини-группах с Данилой Сафроновым по обществознанию и Дашей Павличенко по истории - прекрасные преподаватели, которые доносят информацию интересно и, самое главное, понятно. Как человек, который не знал историю от слова "совсем" - симуляцию в январе я написала на 88 баллов и считаю, что это достойный результат. Спасибо большое за таких прекрасных преподавателей!
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Pavel A.Shantrukov
19 апреля 2022
В минувшие выходные в Москве прошла образовательная выставка. Я родитель старшеклассника, ребёнок заканчивает 8 класс. По итогам целого дня, проведённого на выставке, получены чёткие ответы на вопросы по структуре ОГЭ и ЕГЭ, развеяны мифы и слухи, сделаны выводы. Понравилась Бросилась в глаза дружная и сплочённая команда преподавателей, лекторов и сотрудников MAXIMUM Education, их отзывчивость и готовность помочь любому слушателю. По результатам выставки структурирован вектор движения к сдаче ОГЭ, пройдена профориентация, прояснились перспективы,"step by step" в подготовке учащегося. Спасибо за приглашение и организацию. Лично для меня и моего ребёнка выставка оказалась крайне востребованной и нужной. Итогом плодотворного дня стала наша победа в розыгрыше колонки Yandex Алиса.
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