Игровые онлайн-курсы по английскому языку
Подберем занятия в любом формате.
Скидки на занятия до 22%
Скидки на занятия до 22%
Формат занятий
- Онлайн-занятия по удобному для вас графику
- Микро-группы из 2-3 детей или индивидуально
- Урок длится 30 или 45 минут
- Домашнее задание для закрепления знаний
Результаты курса
Король Англии теперь ваш друг по переписке
Сможете не только прочитать, но и написать Гарри Поттера
Сможете созваниваться с командой Мстителей каждые выходные
Станете настоящим носителем языка, будете легко говорить и понимать
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Найдено 13 предложений
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Английский язык
5-7 классы
Онлайн
8 уроков в микро-группе
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
45 минут
8 индивидуальных уроков
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
30 минут
8 индивидуальных уроков
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
16 уроков в микро-группе
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
45 минут
16 индивидуальных уроков
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
45 минут
24 индивидуальных урока
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
30 минут
16 индивидуальных уроков
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
24 урока в микро-группе
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
30 минут
24 индивидуальных урока
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
32 урока в микро-группе
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
45 минут
32 индивидуальных урока
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
40 уроков в микро-группе
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
48 уроков в микро-группе
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
- ⚡ Максимум практики, минимум теории
- 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
- 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
- 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
- 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
Почему MAXIMUM Education?Наши преподаватели каждый месяц проходят тренинги по предмету и методическому преподаванию, только 3% кандидатов прошли строгий отбор на должность преподавателя курсов. Ежедневно помогают ребенку закрыть пробелы в знаниях, разбирают ошибки и мотивируют на достижение поставленной цели.
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