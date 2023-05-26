Игровые онлайн-курсы по английскому языку

Подберем занятия в любом формате.
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Курсы на 2023 год

Формат занятий

  • Онлайн-занятия по удобному для вас графику
  • Микро-группы из 2-3 детей или индивидуально
  • Урок длится 30 или 45 минут
  • Домашнее задание для закрепления знаний

Результаты курса

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Король Англии теперь ваш друг по переписке
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Сможете не только прочитать, но и написать Гарри Поттера
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Сможете созваниваться с командой Мстителей каждые выходные
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Станете настоящим носителем языка, будете легко говорить и понимать
Выберите тариф: Выберите тариф:
  • Микро-группы (2-3 ребенка)
  • Индивидуальные уроки (45 минут)
  • Индивидуальные уроки (30 минут)

Найдено 13 предложений

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Английский язык
5-7 классы
Онлайн
8 уроков в микро-группе
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
7 400 ₽ за курс
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
45 минут
8 индивидуальных уроков
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
9 990 ₽ за курс
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
30 минут
8 индивидуальных уроков
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
7 990 ₽ за курс
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
16 уроков в микро-группе
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
14,800
13 850 ₽ за курс
- 7 %
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
45 минут
16 индивидуальных уроков
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
20,000
18 320 ₽ за курс
- 8 %
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
45 минут
24 индивидуальных урока
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
30,000
26 400 ₽ за курс
- 12 %
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
30 минут
16 индивидуальных уроков
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
16,000
13 600 ₽ за курс
- 15 %
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
24 урока в микро-группе
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
22,200
19 520 ₽ за курс
- 12 %
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
30 минут
24 индивидуальных урока
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
24,000
18 960 ₽ за курс
- 20 %
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
32 урока в микро-группе
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
29,600
25 120 ₽ за курс
- 15 %
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
45 минут
32 индивидуальных урока
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
40,000
33 600 ₽ за курс
- 16 %
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
40 уроков в микро-группе
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
37,000
29 990 ₽ за курс
- 19 %
Английский язык
5-7 классы
Онлайн
48 уроков в микро-группе
В игровом формате научим читать, писать, понимать и красиво говорить
  • ⚡ Максимум практики, минимум теории
  • 👦🏻 Индивидуальный подход к каждому ученику
  • 💻 Для обучения хватит компьютера, никаких учебников и ручек
  • 🧐 Курсы учитывают особенности детской психологии
  • 📝 Сертификат о владении языком (А0, А1, А2, В1)
44,400
34 790 ₽ за курс
- 22 %

Почему MAXIMUM Education?

Наши преподаватели каждый месяц проходят тренинги по предмету и методическому преподаванию, только 3% кандидатов прошли строгий отбор на должность преподавателя курсов. Ежедневно помогают ребенку закрыть пробелы в знаниях, разбирают ошибки и мотивируют на достижение поставленной цели.
305 000 учеников занимаются с нами
1300 преподавателей отвечают за результат
Вычет 13% налоговый вычет до 13% от стоимости курсов
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