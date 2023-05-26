Почему MAXIMUM Education? Наши преподаватели каждый месяц проходят тренинги по предмету и методическому преподаванию, только 3% кандидатов прошли строгий отбор на должность преподавателя курсов. Ежедневно помогают ребенку закрыть пробелы в знаниях, разбирают ошибки и мотивируют на достижение поставленной цели.

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