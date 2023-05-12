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Подготовка к ЕГЭ 2025
Онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ по химии для 10 класса — это актуальная учебная программа, мотивация и гарантия получения высоких баллов по предмету. Методисты и преподаватели учебного центра MAXIMUM Education знают все о едином госэкзамене: темы, форматы заданий, ловушки и новшества, которые появляются каждый год. Мы заинтересованы в том, чтобы вы набрали максимальный балл и поступили на бесплатную форму обучения.
305 000 учеников прошли курсы
91% рекомендуют нас
360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
20 учеников
66 занятий
9 месяцев
Онлайн-занятия в мини-группе
- Уроки в мини-группах с персональным планом подготовки, личными беседами и связью с преподавателем 24/7
- 📃 Подробная диагностика знаний на старте курса
- 👩🏫 1 раз в неделю: 2 занятия по 1ч 15мин
- 💯 3 симуляции экзамена
- 💻 Прогресс ученика и занятия в записи доступны в личном кабинете
Онлайн
10 класс
Начни сейчас
1 на 1
Индивидуальные онлайн-уроки
Закроем пробелы учебного года и подтянем знания по предмету
- 💻 3, 5 или 10 занятий с преподавателем
- 🧐 Персональная стратегия и удобное расписание
- 🙋 Интенсивные занятия с учетом исходного уровня знаний ученика
- 💻 Материалы и запись уроков доступны в личном кабинете
- 📚 4, 7 или 13 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
До 120 учеников
62 занятия
9 месяцев
Онлайн-занятия в большой группе
- Занятия в больших группах с проверкой домашнего задания и бессрочным доступом к записям занятий и материалам
- 📃 Подробная диагностика знаний на старте курса
- 👩🏫 1 раз в неделю: 2 занятия по 1ч 15мин
- 💯 3 симуляции экзамена
- 💻 Прогресс ученика и занятия в записи доступны в личном кабинете
Профориентация
7-11 класс
Онлайн
Индивидуально
Система выбор
Попробуйте себя в любой профессии
- 💻 2 групповых вебинара и более 20 заданий
- 🤩 8 личных встреч с психологом-профориентологом
- 👱♀️ 4 консультации для родителей
- 🥷 Тест-драйв профессии и интервью с ее представителями
- 🎯 Персональная карта вузов и колледжей
- 👨👩👧👦 Семейная консультация по результатам курса
Онлайн
1 на 1
40 минут
Профориентация для 10 класса
"Я хочу понимать, куда идти учиться и что для этого нужно"
- 📖 Пройдете профтест
- 🎓 Узнаете об основных критериях подбора вуза
- 📚 Выберете профильные предметы
- 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
- 👀 Научитесь лайфхакам по решению заданий ЕГЭ
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Вопрос – ответ
- Почему онлайн-подготовка по ЕГЭ эффективнее дополнительных занятий в школе и репетитора?
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