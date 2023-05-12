Подготовка к ЕГЭ 2025

Онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ по химии для 10 класса — это актуальная учебная программа, мотивация и гарантия получения высоких баллов по предмету. Методисты и преподаватели учебного центра MAXIMUM Education знают все о едином госэкзамене: темы, форматы заданий, ловушки и новшества, которые появляются каждый год. Мы заинтересованы в том, чтобы вы набрали максимальный балл и поступили на бесплатную форму обучения.