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Подготовка к ЕГЭ 2025

Онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ по химии для 10 класса — это актуальная учебная программа, мотивация и гарантия получения высоких баллов по предмету. Методисты и преподаватели учебного центра MAXIMUM Education знают все о едином госэкзамене: темы, форматы заданий, ловушки и новшества, которые появляются каждый год. Мы заинтересованы в том, чтобы вы набрали максимальный балл и поступили на бесплатную форму обучения.
305 000 учеников прошли курсы
91% рекомендуют нас
360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
20 учеников
66 занятий
9 месяцев
Онлайн-занятия в мини-группе

  • Уроки в мини-группах с персональным планом подготовки, личными беседами и связью с преподавателем 24/7
  • 📃 Подробная диагностика знаний на старте курса
  • 👩‍🏫 1 раз в неделю: 2 занятия по 1ч 15мин
  • 💯 3 симуляции экзамена
  • 💻 Прогресс ученика и занятия в записи доступны в личном кабинете
от 17 800 ₽ в месяц
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Онлайн
10 класс
Начни сейчас
1 на 1
Индивидуальные онлайн-уроки
Закроем пробелы учебного года и подтянем знания по предмету
  • 💻 3, 5 или 10 занятий с преподавателем
  • 🧐 Персональная стратегия и удобное расписание
  • 🙋 Интенсивные занятия с учетом исходного уровня знаний ученика
  • 💻 Материалы и запись уроков доступны в личном кабинете
  • 📚 4, 7 или 13 ак.часов занятий, практические задания и связь с преподавателем 24/7
от 1 900 ₽ за занятие
До 120 учеников
62 занятия
9 месяцев
Онлайн-занятия в большой группе

  • Занятия в больших группах с проверкой домашнего задания и бессрочным доступом к записям занятий и материалам
  • 📃 Подробная диагностика знаний на старте курса
  • 👩‍🏫 1 раз в неделю: 2 занятия по 1ч 15мин
  • 💯 3 симуляции экзамена
  • 💻 Прогресс ученика и занятия в записи доступны в личном кабинете
6 300 ₽ в месяц
Узнать больше
Профориентация
7-11 класс
Онлайн
Индивидуально
Система выбор
Попробуйте себя в любой профессии
  • 💻 2 групповых вебинара и более 20 заданий
  • 🤩 8 личных встреч с психологом-профориентологом
  • 👱‍♀️ 4 консультации для родителей
  • 🥷 Тест-драйв профессии и интервью с ее представителями
  • 🎯 Персональная карта вузов и колледжей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейная консультация по результатам курса
1 600 ₽ за ак. час
Подробнее
Онлайн
1 на 1
40 минут
Профориентация для 10 класса
"Я хочу понимать, куда идти учиться и что для этого нужно"
  • 📖 Пройдете профтест
  • 🎓 Узнаете об основных критериях подбора вуза
  • 📚 Выберете профильные предметы
  • 📆 Составите индивидуальный план подготовки и поступления
  • 👀 Научитесь лайфхакам по решению заданий ЕГЭ
1,200
0 ₽
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Вопрос – ответ

  1. Почему онлайн-подготовка по ЕГЭ эффективнее дополнительных занятий в школе и репетитора?
  2. Как проходит обучение?
  3. Как выбрать формат обучения?
  4. Не понравился учитель, не подошло расписание?
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В какой класс поступает ученик

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

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