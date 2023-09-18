Как работает консультация
Выберете удобный день и время
Вам позвонит эксперт и поможет выбрать дату встречи, которая продлится не больше 60 минут
Пройдете тестирование
До консультации пройдёте продвинутую профориентацию или диагностику знаний, которая поможет понять вас лучше
Разберете результаты
В реальном времени обсудите свои слабые и сильные стороны, получите рекомендации и советы от эксперта
Поймете, что делать дальше
Составите личный план подготовки к экзаменам, чтобы поступить в вуз или колледж мечты по любимому направлению
Улучшите оценки и подготовьтесь к экзаменам
Выберите ваш класс