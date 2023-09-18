8 800 775 53 81
Москва

Как работает консультация

Выберете удобный день и время

Вам позвонит эксперт и поможет выбрать дату встречи, которая продлится не больше 60 минут

Пройдете тестирование

До консультации пройдёте продвинутую профориентацию или диагностику знаний, которая поможет понять вас лучше

Разберете результаты

В реальном времени обсудите свои слабые и сильные стороны, получите рекомендации и советы от эксперта

Поймете, что делать дальше

Составите личный план подготовки к экзаменам, чтобы поступить в вуз или колледж мечты по любимому направлению

Улучшите оценки и подготовьтесь к экзаменам

Выберите ваш класс
8-11 класс
Учитесь целый год на одни пятерки

Поможем закрыть пробелы в знаниях и повторить школьную программу

Изображение карточки