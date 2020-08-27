Курсы ОГЭ по русскому языку
Подготовка для учеников 8 и 9 класса
Максимальный результат
Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.
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80+
баллов по русскому языку ученики MAXIMUM получают в 2 раз чаще, чем в среднем по России
Что вы могли не знать о ОГЭ по русскому языку
- ОГЭ делится на несколько блоков: орфография, пунктуация, синтаксис, языковые нормы и лексика, работа с текстом, сочинение и изложение.
- Сочинение и изложение — наиболее сложные блоки, так как должны быть написаны по определенным критериям. Даже если вся тестовая часть решена верно, для пятерки на ОГЭ нужно набрать хотя бы 6 из 10 баллов за критерии.