Курсы ОГЭ по обществознанию
Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет
Максимальный результат
Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.
Все для подготовки к одном месте
Смотри вебинары, тренируйся, читай теорию, отслеживай прогресс — в онлайн модуле! Тебе не придется искать информацию в интернете или копить распечатки.
Индивидуальный подход
Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.
80+
баллов по обществознанию ученики MAXIMUM получают в 2 раз чаще, чем в среднем по России
test
- Экзамен разделе на 5 обширных тематических блоков: Человек и общество, социальные отношения, экономика, политика и право
- Главная сложность экзамена — это большой массив информации и умение сопоставлять теорию с реальными ситуациями из жизни