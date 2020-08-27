Курсы ОГЭ по математике

Программа 2020 года. Эффективная методика.

Максимальный результат

Программа охватывает все темы ОГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.

Все для подготовки в одном месте

Смотри вебинары, тренируйся, читай теорию, отслеживай прогресс — в онлайн модуле! Тебе не придется искать информацию в интернете или копить распечатки.

Индивидуальный подход

Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.

80+

баллов по математике ученики MAXIMUM получают в 2 раз чаще, чем в среднем по России