Курсы ОГЭ по биологии
Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет
Максимальный результат
Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.
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80+
баллов по биологии ученики MAXIMUM получают в 3 раза чаще, чем в среднем по России
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- Особенность курса в том, что он разбит на несколько теоретических блоков и проверяет знание биологии с 5 по 9 класс — очень сложно ничего не забыть
- Важная проблема в ОГЭ по биологии — ошибки по невнимательности из-за того, что ученик неверно прочитал условие задания