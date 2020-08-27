Курсы ОГЭ по английскому языку
Подготовка для поступления в ВУЗы на бюджет
Максимальный результат
Программа охватывает все темы ЕГЭ от простых к сложным, включая их повторение в течение года, поэтому каждый ученик получит свой максимально возможный балл.
Все для подготовки в одном месте
Смотри вебинары, тренируйся, читай теорию, отслеживай прогресс — в онлайн модуле! Тебе не придется искать информацию в интернете или копить распечатки.
Индивидуальный подход
Держи связь с преподавателем в социальных сетях, а не только на уроках. Обсуждай прогресс и задавай вопросы на личных беседах — преподаватель всегда ответит и поможет.
80+
баллов по английскому языку ученики MAXIMUM получают в 1,5 раза чаще, чем в среднем по России
Как построен курс?
- Экзамен разделен на 5 блоков: аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо, устная часть. За каждый блок можно набрать 20 баллов.
- Наибольшие трудности у школьников вызывает устная часть