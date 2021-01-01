1. Всё, что нужно для ОГЭ Объясним все темы и ловушки экзамена, научим решать задания по алгоритмам и будем повторять всё это в течение курса

2. Контроль прогресса Курс начнётся с диагностики знаний, а контрольные, пробники и рейтинг в личном кабинете покажут прирост в знаниях

3. Психологическая подготовка Наши ученики умеют ставить цели, распределять время, бороться со стрессом и невнимательностью и знают, чего ждать от ОГЭ