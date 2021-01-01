Онлайн-курсы подготовки к ОГЭ

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Как проходит обучение

1. Всё, что нужно для ОГЭ

Объясним все темы и ловушки экзамена, научим решать задания по алгоритмам и будем повторять всё это в течение курса

2. Контроль прогресса

Курс начнётся с диагностики знаний, а контрольные, пробники и рейтинг в личном кабинете покажут прирост в знаниях

3. Психологическая подготовка

Наши ученики умеют ставить цели, распределять время, бороться со стрессом и невнимательностью и знают, чего ждать от ОГЭ

4. Распределение нагрузки

Курс построен от простого к сложному, поэтому материал и объём домашних заданий по силам каждому ученику

Учитесь с нами в удобном формате

Онлайн-модуль для всех материалов
и контроля прогресса

Преподаватели MAXIMUM

Алёна Медына

  • Предмет: Русский язык
  • Вуз: МГУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 96

Ксения Тихонова

  • Предмет: Русский язык
  • Вуз: МГУ
  • Специальность: Журналистика
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98

Владислав Суслов

  • Предмет: Математика
  • Вуз: МГТУ имени Н.Э.Баумана
  • Специальность: Пром. безопасность
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 90

Ксения Козюкова

  • Предмет: Математика
  • Вуз: РЭУ им. Г.В. Плеханова
  • Специальность: Преподователь
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 85

Тимур Уткузов

  • Предмет: Физика
  • Вуз: МГУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98

Ксения Арестова

  • Предмет: Биология
  • Вуз: УрФУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 92

Артём Мушта

  • Предмет: Обществознание
  • Вуз: СПбГУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 90

Дарья Сарычева

  • Предмет: Математика
  • Вуз: МГПУ
  • Специальность: Иностранные языки
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 94

Данил Конев

  • Предмет: История
  • Вуз: СПбГУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98

Ирина Москалёва

  • Предмет: Химия
  • Вуз: ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
  • Специальность: Лечебное дело
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 86

Григорий Подсекин

  • Предмет: Информатика
  • Вуз: СПБГЭТУ «ЛЭТИ»
  • Специальность: Информ. технологии
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 97

Полина Неверова

  • Предмет: Литература
  • Вуз: МГУ
  • Специальность: Филология
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 100

Контроль качества преподавания

Для новых преподавателей
Для действующей команды
3 этапа отбора
Входное
тестирование
Методический
курс
2 предметные
аттестации в год
25 часов в год
доп. обучения
Контроль
показателей группы
(посещаемость и ДЗ)

Занимайтесь с нами по предметам ОГЭ

МатематикаРусский языкОбществознаниеФизикаБиологияАнглийский языкИсторияХимия
Выбранный курс

Математика

  • В ОГЭ по математике очень много упрощающих методов решения — мы изучаем их все!
  • Разбираем все типы заданий и ловушек; учим, как правильно оформлять ответ в заданиях с развёрнутым ответом, чтобы набрать максимум баллов
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175 000 довольных учеников

Почему обращаются к нам

Продуманные программы

Материал каждого курса и его подача соответствуют конкретному запросу, мотивации и возрасту ученика

Видимые результаты

Контрольные, пробники и статистика в личном кабинете помогают видеть продвижение на курсе, поддерживать мотивацию

Проверенная методика

Преподаватели прошли 4 этапа отбора и обучение, чтобы проводить продуктивные уроки и вдохновлять учеников

Удобная платформа

Теория, домашние задания, уроки и их записи — всё есть в личном кабинете ученика, поэтому не придётся ничего искать

175 000

успешных учеников

7 лет

обучаем школьников

20 000

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