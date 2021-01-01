175 000
7 лет
20 000
прошли наш курс
по онлайн-методике
в IT-кластере
Идёт запись в группы декабря
1. Всё, что нужно для ОГЭ
Объясним все темы и ловушки экзамена, научим решать задания по алгоритмам и будем повторять всё это в течение курса
2. Контроль прогресса
Курс начнётся с диагностики знаний, а контрольные, пробники и рейтинг в личном кабинете покажут прирост в знаниях
3. Психологическая подготовка
Наши ученики умеют ставить цели, распределять время, бороться со стрессом и невнимательностью и знают, чего ждать от ОГЭ
4. Распределение нагрузки
Курс построен от простого к сложному, поэтому материал и объём домашних заданий по силам каждому ученику
Материал каждого курса и его подача соответствуют конкретному запросу, мотивации и возрасту ученика
Контрольные, пробники и статистика в личном кабинете помогают видеть продвижение на курсе, поддерживать мотивацию
Преподаватели прошли 4 этапа отбора и обучение, чтобы проводить продуктивные уроки и вдохновлять учеников
Теория, домашние задания, уроки и их записи — всё есть в личном кабинете ученика, поэтому не придётся ничего искать
175 000 довольных учеников