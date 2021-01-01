СУПЕРИНТЕНСИВ
ОГЭ

За месяц невозможно выучить предмет.
Но можно подготовиться к ОГЭ на 5.

до 10 июня
онлайн

Как построен курс?

4 недели - длительность курса

Онлайн-платформа будет доступна до самого ОГЭ, когда бы он ни был

В онлайн-платформе

27 часов занятий с преподавателем

16 живых онлайн-вебинаров

1 ч 15 мин - длительность одного вебинара

20+ часов практики домашних заданий

Онлайн-платформа

И дополнительные материалы

60+ часов дополнительных видеоуроков

Что ты получишь?

Теория и формат экзамена

Разберем основные темы и научимся самым простым алгоритмам решения заданий с учетом критериев ОГЭ

Знакомство с процедурой ОГЭ

Расскажем, как не потерять баллы из-за неверного заполнения бланков и волнения и как избежать типичных ошибок

Мотивация учиться

Поможем распланировать время и замотивируем готовиться без стресса и напряжения

Онлайн-платформа будет доступна до самого ОГЭ - независимо от переноса сроков

В онлайн-модуле ты сможешь посещать вебинары, читать теорию и заниматься по видеоматериалам, а также общаться с твоим преподавателем - он ответит на любые вопросы!

Преподаватели сделают подготовку простой и понятной

Курсы проведут преподаватели MAXIMUM, которые сами сдали ОГЭ на 5 и привели к этому результату десятки своих учеников. Теперь они помогут тебе!

Онлайн-чат - задавай любые вопросы

Смотри вебинары и задавай все свои вопросы в онлайн-чате. Если у тебя появятся сложности с решением домашнего задания, пиши преподавателю в онлайн-модуле, и он обязательно поможет!

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Наши контакты

8 (800) 500-31-98 info@maximumtest.ru

с 11:00 до 20:00