Годовой курс подготовки к ОГЭ "Стандарт"
онлайн за 2 990 рублей в месяц
Программа с сентября по май. Что внутри?
- еженедельные онлайн-занятия по выбранному предмету продолжительностью 2 часа 30 мин, что позволяет полностью погрузиться в предмет;
- личный кабинет со всей нужной теорией, практикой и сохраненными видеоуроками по прошедшим темам;
- домашние задания после каждого урока для закрепления материала;
- 3 пробных ОГЭ с подробным разбором;
- контроль прогресса ученика в личном кабинете с доступом для родителя;
- психологическая подготовка: семинары борьбы со стрессом и невнимательностью.