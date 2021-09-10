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Годовой курс подготовки к ОГЭ "Стандарт"

онлайн за 2 990 рублей в месяц

Программа с сентября по май. Что внутри?

  • еженедельные онлайн-занятия по выбранному предмету продолжительностью 2 часа 30 мин, что позволяет полностью погрузиться в предмет;
  • личный кабинет со всей нужной теорией, практикой и сохраненными видеоуроками по прошедшим темам;
  • домашние задания после каждого урока для закрепления материала;
  • 3 пробных ОГЭ с подробным разбором;
  • контроль прогресса ученика в личном кабинете с доступом для родителя;
  • психологическая подготовка: семинары борьбы со стрессом и невнимательностью.

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    Шаг 3. Оплата