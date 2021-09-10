8 800 775 53 81

Курсы по школьным предметам

ЕГЭ 11 класс
ЕГЭ 10 класс
ОГЭ 9 класс
Курсы 8 класс
Курсы 7 класс
Курсы 6 класс
Курсы 5 класс
Профориентация
Программирование

Пробные курсы и уроки

Пробные уроки в группах
2 недели подготовки за 1 руб
Индивидуальные уроки, 8-11 классы
Индивидуальные уроки, 5-7 классы
Пробные ОГЭ и ЕГЭ с разбором
Консультации по профориентации и поступлению

О MAXIMUM

Контакты
Новости
Вакансии
Открыть филиал
Сотрудничество
Сведения
об организации
Сведения
об образовательных программах
8 800 775 53 81

Онлайн-курс

«Максимум»
подготовки
к ОГЭ на 5

Онлайн-курсы подготовки к ОГЭ

  • Юридическая гарантия оценки 4 или 5
  • Улучшение оценок в школе уже после первого месяца
  • Готовим к экзамену по актуальным материалам
Андрей Пожиганов - 5 по математике

За 45 000 рублей ты получишь:

    Оценка 4 или 5
    за предмет
    Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ОГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов.
    Фундамент знаний
    База знаний, которая пригодится не только на ОГЭ, но и обеспечит легкую учебу в колледже и старших классах
    Индивидуальный подход
    Преподаватели MAXIMUM Education разбирают ошибки с каждым учеником индивидуально для 100% усвоения материала

Программа курса

  • 1 половина курса
  • 2 половина курса
  • май
  • Диагностика знаний (+ личная беседа)
  • Постановка целей и траектории обучения
  • Изучение тем экзамена (+ личная беседа)
  • Ловушки и лайфхаки
  • Пробный ОГЭ (+ личная беседа)
  • Подготовка к итоговому сочинению
  • Семинары по борьбе со стрессом
  • Пробный ОГЭ
  • Разбор ошибок (+ личная беседа)
  • Пробный ОГЭ (+ личная беседа)
  • Повторение пройденных тем
  • 4 или 5 за ОГЭ
  • Персональная стратегия подготовки и личный контроль прогресса
  • 3 пробных ОГЭ с разбором и контрольные после каждой пройденной темы
  • Связь с преподавателем в соц. сетях и мессенджерах 24/7
  • Все темы экзамена и мастер-классы по тайм-менеджменту
  • Более 1000 упражнений и вся теория в личном кабинете
  • Контроль прогресса

При покупке 2-го предмета  скидка 35%

Получите «4» и «5» за ОГЭ или мы вернем деньги за курсы

img.alt
  • Любой 9-классник может сдать ОГЭ на "4" и "5", если готовиться к экзамену правильно
  • Поэтому мы берём на себя юридическую ответственность за ваш результат
  • 98% выпускников MAXIMUM успешно справились с ОГЭ, присоединяйтесь!
Подробнее стрелка

Готовьтесь к ОГЭ по проверенной программе

130 специалистов из отдела исследований и разработки создают и ежегодно обновляют курсы на базе ФИПИ,  ФГОС и реальных ОГЭ
В методических пособиях у преподавателей есть всё для идеального урока: интерактив, понятное объяснение с примерами и проверка понимания
Готовим к формату ОГЭ: ученики решают задания c помощью лайфхаков, алгоритмов и простых методов
Отслеживаем изменения в ОГЭ, готовим по актуальным материалам и не тратим время на лишнюю теорию