Онлайн-курсы
подготовки к ОГЭ

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ЕГЭ не за горами! Начните готовиться с 10-го класса

1. Всё, что нужно для ОГЭ

Объясним все темы и ловушки экзамена, научим решать задания по алгоритмам

2. Контроль прогресса

Контрольные, пробники и онлайн-рейтинг покажут прирост в знаниях

3. Психологическая подготовка

Поможем поставить цель и распределить время, научим побороть стресс

4. Выбор профессии

Познакомимся с профессиями будущего для мотивации

Курсы ЕГЭ для 10 класса. Сейчас дешевле, чем в сентябре!

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и контроля прогресса

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Занимайтесь с нами по предметам ОГЭ

МатематикаРусский языкОбществознаниеФизикаБиологияАнглийский языкИсторияХимия

Математика

  • В ОГЭ по математике очень много упрощающих методов решения — мы изучаем их все!
  • Разбираем все типы заданий и ловушек; учим, как правильно оформлять ответ в заданиях с развёрнутым ответом, чтобы набрать максимум баллов
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