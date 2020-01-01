175 000
успешных учеников
8 лет
обучаем школьников
20 000
школьных учителей
прошли наш курс
по онлайн-методике
прошли наш курс
по онлайн-методике
Резиденты Сколково
в IT-кластере
в IT-кластере
1. Всё, что нужно для ОГЭ
Объясним все темы и ловушки экзамена, научим решать задания по алгоритмам
2. Контроль прогресса
Контрольные, пробники и онлайн-рейтинг покажут прирост в знаниях
3. Психологическая подготовка
Поможем поставить цель и распределить время, научим побороть стресс
4. Выбор профессии
Познакомимся с профессиями будущего для мотивации
Только 3% кандидатов становятся нашими преподавателями
175 000 довольных учеников