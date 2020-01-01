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Что такое ОГЭ и как к нему подготовиться?
1. Зачем нужен ОГЭ
Оценка за предмет в аттестате — среднее между годовой оценкой и оценкой ОГЭ. Поэтому ОГЭ может помочь поступить в колледж или 10-й класс в профильной школе. Чтобы получить аттестат об окончании 9 классов, ученик должен сдать ОГЭ по математике и русскому языку на 3 и выше. Наконец, подготовка к ОГЭ — лучшая инвестиция в ОГЭ из-за схожести экзаменов.
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2. Как оценивается ОГЭ
Каждое задание ОГЭ приносит ученику баллы. Первичный балл переводится в оценку по 5-балльной шкале. Например, 29 баллов из 33 за ОГЭ по русскому языку принесут ученику пятёрку, а 28 — четвёрку, и так далее.
Экзамен состоит из 2 частей: 1-я — с кратким ответом — и 2-я — с развёрнутым. Ученики вносят ответы на задания первой части в специальный бланк; эти ответы проверит компьютер. Ответы на 2-ю часть проверяет комиссия по строгим критериям.
Чтобы получить высокий балл, ученик должен знать формат заданий и критерии проверки.
Поэтому отдел исследований и разработок MAXIMUM изучает все документы и материалы ФИПИ, школьной программы и ФГОС, а наши ученики повышают оценки в школе и на ОГЭ, а не просто учат предмет.
3. Какую теорию учить для ОГЭ?
ОГЭ проверяет знания с 5 по 9 класс. Но не все. Как показывает статистика ФИПИ, хуже всего выпускники справляются с заданиями по темам 7—9 классов. Так пробелы в знаниях за 8-й класс могут ударить по оценке за ОГЭ. Зато системная подготовка к ОГЭ даёт фору в старших классах: ОГЭ включает темы с 5 по 11 классы.
При этом одной теории недостаточно: ученик должен использовать её с учётом формата, ловушек и критериев ОГЭ. «Нарешивание» и «натаскивание» тоже не помогут: задания ОГЭ всё чаще проверяют умение думать.
Хорошая новость в том, что ОГЭ — экзамен стандартизированный, поэтому все темы и форматы известны заранее — нужно изучить материалы ФИПИ и отслеживать изменения. Поэтому правильная и своевременная подготовка принесёт высокую оценку на ОГЭ и в аттестате.
Отдел исследований и разработок MAXIMUM создаёт курсы на базе такой экспертизы, поэтому наши ученики изучают все темы за 5–9 классы, нужные для ОГЭ, и учатся применять их на ОГЭ.
4.Как выбрать предметы для ОГЭ
ОГЭ — первый шаг школьника к профессиональному будущему. Сделайте его осознанно!
Начните с выбора профессии. Так вы увидите самый прямой путь к выходу на рынок труда: через вуз или колледж. Направление высшего или среднего профессионального образования покажет, какие предметы нужно подтянуть в 9-м классе и сдать на ОГЭ.
Ученик, который понимает, как ОГЭ поможет ему в жизни, будет готовиться усерднее и с меньшим стрессом.
Пройдите профориентацию в MAXIMUM, получите объективную оценку знаний и стратегию обучения на основе ваших целей и возможностей. Это бесплатно
Всё, что нужно для ОГЭ,
уже есть в вашем онлайн-модуле
Вопрос – ответ
1. Как проходит обучение?
Перед уроком ученики изучают теорию в онлайн-модуле
На уроке преподаватель объясняет самое сложное и разбирает задание из ОГЭ. Практика делится на групповую и индивидуальную, чтобы каждый закрепил материал. Ученики всегда могут задать вопрос
После урока ученики выполняют домашнее задание, чтобы закрепить навык. Преподаватель обязательно проверит домашку и напомнит о долгах
2. Кому подойдёт курс?
Вариант 1: купить курс на сайте. Все документы, чеки и инструкции вы получите на email
Вариант 2: пройти бесплатную консультацию. Специалист ответит на вопросы и поможет выбрать подходящий формат
3. Можно ли сменить преподавателя?
В другую группу по вашему запросу, если не понравился преподаватель или не подошло расписание
4. Как восполнить пропущенный урок?
Онлайн-урок можно посмотреть в записи, а потом задать преподавателю вопросы
Офлайн-урок посмотреть не получится, но преподаватель восполнит материал лично
5. Почему курс эффективнее самоподготовки и репетиторов?
Команда методистов — более 100 специалистов — уже изучила все документы ФИПИ, написала программу курса и продолжает отслеживать все изменения в экзаменах. Поэтому наши ученики проходят актуальную программу ОГЭ
Преподаватель ежегодно пишет 2 пробника и досконально знает экзамен
Преподаватель умеет понятно объяснять и отвечает на вопросы учеников — даже вне уроков
Ученик и родитель видят прогресс в онлайн-модуле в любой момент курса
Родитель может вернуть до 13% от стоимости курса через налоговый вычет
MAXIMUM гарантирует поступление на бюджет
6. Как работает гарантия поступления?
Пройдите курсы по всем предметам, необходимым для поступления
● посетить 95% занятий
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Подайте документы в 5 вузов на не менее 2 направлений в каждом
Поступите на бюджет или получите назад все деньги за курсы. Курс составлен так, чтобы ученики точно справились. На решение каждого домашнего задания есть 30 дней на случай, если нет времени сделать сразу. Не успели на онлайн-урок? Можно посмотреть запись, это тоже считается посещением
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