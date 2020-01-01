ОГЭ проверяет знания с 5 по 9 класс. Но не все. Как показывает статистика ФИПИ, хуже всего выпускники справляются с заданиями по темам 7—9 классов. Так пробелы в знаниях за 8-й класс могут ударить по оценке за ОГЭ. Зато системная подготовка к ОГЭ даёт фору в старших классах: ОГЭ включает темы с 5 по 11 классы.

При этом одной теории недостаточно: ученик должен использовать её с учётом формата, ловушек и критериев ОГЭ. «Нарешивание» и «натаскивание» тоже не помогут: задания ОГЭ всё чаще проверяют умение думать.

Хорошая новость в том, что ОГЭ — экзамен стандартизированный, поэтому все темы и форматы известны заранее — нужно изучить материалы ФИПИ и отслеживать изменения. Поэтому правильная и своевременная подготовка принесёт высокую оценку на ОГЭ и в аттестате.