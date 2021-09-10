«Навыки XXI века» для всех новых учеников

Научись осозанно ставить цели и достигать их, выступать перед любой аудиторией и распределять время! Курс поможет стать увереннее в себе, улучшить школьные оценки и развить полезные навыки на всю жизнь. Начни Новый год с саморазвития!