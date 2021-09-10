«Навыки XXI века» для всех новых учеников
Научись осозанно ставить цели и достигать их, выступать перед любой аудиторией и распределять время! Курс поможет стать увереннее в себе, улучшить школьные оценки и развить полезные навыки на всю жизнь. Начни Новый год с саморазвития!
Конкурс сочинений «Мой идеальный преподаватель»
Каким ты представляешь своего идеального преподавателя? Как он ведёт уроки и общается с учениками? Расскажи об этом в сочинении и стань одним из 11 победителей конкурса лучших работ! Креативность и грамотность приветствуются :)
12 призов — 11 победителей
- 2 портативные колонки JBL
- 6 яндекс станций
- 2 профориентационных курса «Система Выбор»
- Курс английского языка
- Главный приз — Macbook Air
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