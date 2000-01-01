Изучим новое,

повторим старое Учёба станет понятнее и проще, а в сентябре не придётся раскачиваться и вспоминать забытое за лето. Начните год с пятёрок!

Саморазвитие

и навыки XXI века Мастер-классы по профориентации, тайм - менеджменту и развитию памяти. Каникулы — лучшее время инвестировать в себя!

Жить нельзя

учиться Уважаем личное время учеников, поэтому на летнем курсе нет домашки. Объясним, закрепим на уроке и обязательно похвалим за успехи