Maximum
Идеальный баланс учёбы и отдыха
Изучим новое,
повторим старое
Учёба станет понятнее и проще, а в сентябре не придётся раскачиваться и вспоминать забытое за лето. Начните год с пятёрок!
Саморазвитие
и навыки XXI века
Мастер-классы по профориентации, тайм - менеджменту и развитию памяти. Каникулы — лучшее время инвестировать в себя!
Жить нельзя
учиться
Уважаем личное время учеников, поэтому на летнем курсе нет домашки. Объясним, закрепим на уроке и обязательно похвалим за успехи
Поддержка лучше,
чем оценки
В группе ученики знают и поддерживают друг друга. Преподаватель на связи вне уроков и готов помочь. Учиться легче, когда не страшно ошибиться
MAXIMUM ЛЕТО
- 1.Интерактивные занятия 2 раза в неделю. Закроем пробелы в знаниях всего за месяц, и никакой домашки!
- 2.Игровой клуб 1 раз в неделю - командные игры и киноклуб
- 3.Мастер-классы по полезным навыкам - тайм-менеджмент, публичные выступления, развитие памяти и мнемотехники.
Выберите предмет
Июнь | 2 900
Июль | 2 900
Август | 2 900
Онлайн
- 8 уроков и 4 тренинга по навыкам XXI века за 4 недели
- 2 урока в неделю по 1ч 15мин
- Тренинг 2ч 30мин каждую неделю
- Теория, запись всех занятий и статистика прогресса в онлайн-модуле
- Преподаватель на связи 24/7