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Maximum
лето-2021

Идеальный баланс учёбы и отдыха
для учеников 7—10 классов

1 месяц каникул для 1 успешного года в школе

Изучим новое,
повторим старое

Учёба станет понятнее и проще, а в сентябре не придётся раскачиваться и вспоминать забытое за лето. Начните год с пятёрок!

Саморазвитие
и навыки XXI века

Мастер-классы по профориентации, тайм - менеджменту и развитию памяти. Каникулы — лучшее время инвестировать в себя!

Жить нельзя
учиться

Уважаем личное время учеников, поэтому на летнем курсе нет домашки. Объясним, закрепим на уроке и обязательно похвалим за успехи

Поддержка лучше,
чем оценки

В группе ученики знают и поддерживают друг друга. Преподаватель на связи вне уроков и готов помочь. Учиться легче, когда не страшно ошибиться

Как проходит
MAXIMUM ЛЕТО
  • 1.Интерактивные занятия 2 раза в неделю. Закроем пробелы в знаниях всего за месяц, и никакой домашки!
  • 2.Игровой клуб 1 раз в неделю - командные игры и киноклуб
  • 3.Мастер-классы по полезным навыкам - тайм-менеджмент, публичные выступления, развитие памяти и мнемотехники.

Выберите предмет

Математика
Русский язык
Обществознание
Физика
Биология
Английский язык

Июнь | 2 900

Июль | 2 900

Август | 2 900

Онлайн

  • 8 уроков и 4 тренинга по навыкам XXI века за 4 недели
  • 2 урока в неделю по 1ч 15мин
  • Тренинг 2ч 30мин каждую неделю
  • Теория, запись всех занятий и статистика прогресса в онлайн-модуле
  • Преподаватель на связи 24/7
Вы:
Класс:
Онлайн2 900 ₽

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