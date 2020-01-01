Курс MAXIMUM ЛЕТО
- Интерактивные уроки
- Никакой домашки
- Программа, разработанная более 100 экспертами
- Только нужная теория и много практики
Занятия с репетитором
- Скучная зубрежка
- Домашка после каждого урока
- Программа, разработанная 1 репетитором
- Теория, которая никогда не пригодится
MAXIMUM ЛЕТО
2 раза в неделю интерактивные занятия
1 раз в неделю командные игры и киноклуб
4 мастер-класса по полезным навыкам
Почему обращаются к нам
225000 учеников
по всей России
98,7% учеников
по гарантии поступления прошли на бюджет
Более 100 экспертов,
разрабатывают материалы для курсов
Курс для учеников 8‑11 классов,
которые:
- Хотят не забыть за лето всю школьную программу
- Не знают, чем заняться летом, но хотят провести его с пользой
- Всё лето сидят дома за компьютером
- Испытывают стресс в школе после долгих каникул
- Хотят провести лето без скучной учебы
Выберите класс и предмет
Математика
Русский язык
Обществознание
Физика
Биология
Английский язык
Старт — 7 июля
3 900 руб.
Расписание:
Ср — 15:00-16:15
Пн — 15:00-16:15
Старт — 4 августа
3 900 руб.
Расписание:
Ср — 15:00-16:15
Пн — 15:00-16:15
Онлайн
- 8 уроков и 4 тренинга по навыкам 21 века за 4 недели
- 2 урока в неделю по 1ч 15мин
- Тренинг 2ч 30мин каждую неделю
- Теория, запись всех занятий и статистика прогресса в онлайн-модуле
- Преподаватель на связи 24/7
FAQ
1. По каким предметам проходят летние курсы?Летние курсы проходят по разным предметам в зависимости от класса:
● 11 класс - русский, математика, обществознание, физика, биология, английский язык
● 10 класс - русский, математика, общетсовзнание, физика
● 8-9 класс - русский и математика
2. Для каких классов подойдет программа летнего курса?Программа летнего курса расчитана на текущих учеников 8-9, 10 и 11 классов.
3. Что входит в курс?● 8 интерактивных занятия 2 раза в неделю. Закроем пробелы в знаниях всего за месяц, и никакой домашки!
● 4 тренинга по навыкам XXI века за 4 недели: тайм-менеджмент, публичные выступления, развитие памяти и мнемотехники.
● Игровой клуб 1 раз в неделю - командные игры и киноклуб
● Теория, запись всех занятий и статистика прогресса в онлайн-модуле
● Преподаватель на связи 24/7
4. В каком формате проходит курс?Курс проходит в 2х формтах:
1. В классе - 2 урока в неделю по 1ч 15мин: один в классе и один онлайн, игровой клуб 2ч 30мин каждую неделю в классе
2. Онлайн - 2 урока в неделю по 1ч 15мин онлайн, игровой клуб 2ч 30мин каждую неделю онлайн
5. Сколько стоит курс?Стоимость курса зависит от выбранного формата:
● В классе - 6900
● Онлайн - 2900
6. Что я получу дополнительно?При покупке от 2-х летних курсов, ты получишь курс по навыкам будущего на выбор за 1 рубль:
профориентация и пропоступление, введение в IT-профессии, разговорный английский клуб.
7. Какой результат я получу от летнего курса?1. Структурируешь школьные знания и научишься учиться с интересом. Учёба станет понятнее и проще.
2. Освоишь навыки 21 века. Пройдешь мастер-классы по профориентации, тайм - менеджменту и развитию памяти.
3. Отдохнешь с пользой и получишь заряд мотивации на новый учебный год.
8. Программы курса отличаются из месяца в месяц?Да, каждый месяц учеников ждут разные темы, поэтому, можно заниматься несколько месяцев или даже всё лето по одному и тому же предмету.
9. Сколько курсов лучше покупать?Лучше покупать от 2х курсов, так ты получишь курс по навыкам будущего в подарок, сможешь выбрать любой:
профориентация и пропоступление, введение в IT-профессии, разговорный английский клуб.
10. Для какого уровня подойдет летний курс?Курс подходит для любого уровня, преподаватель найдет подход к каждому ученику.
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