● 8 интерактивных занятия 2 раза в неделю. Закроем пробелы в знаниях всего за месяц, и никакой домашки!

● 4 тренинга по навыкам XXI века за 4 недели: тайм-менеджмент, публичные выступления, развитие памяти и мнемотехники.

● Игровой клуб 1 раз в неделю - командные игры и киноклуб

● Теория, запись всех занятий и статистика прогресса в онлайн-модуле

● Преподаватель на связи 24/7