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Курс MAXIMUM ЛЕТО

  • Интерактивные уроки
  • Никакой домашки
  • Программа, разработанная более 100 экспертами
  • Только нужная теория и много практики

Занятия с репетитором

  • Скучная зубрежка
  • Домашка после каждого урока
  • Программа, разработанная 1 репетитором
  • Теория, которая никогда не пригодится

MAXIMUM ЛЕТО

2 раза в неделю интерактивные занятия
1 раз в неделю командные игры и киноклуб
4 мастер-класса по полезным навыкам

Почему обращаются к нам

225000 учеников
по всей России
98,7% учеников
по гарантии поступления прошли на бюджет
Более 100 экспертов,
разрабатывают материалы для курсов
Курс длится 4 недели,
а новые группы стартуют каждый месяц. Вы сможете выбрать любой удобный для вас период обучения.

Курс для учеников 8‑11 классов,
которые:

  • Хотят не забыть за лето всю школьную программу
  • Не знают, чем заняться летом, но хотят провести его с пользой
  • Всё лето сидят дома за компьютером
  • Испытывают стресс в школе после долгих каникул
  • Хотят провести лето без скучной учебы

Выберите класс и предмет

Математика
Русский язык
Обществознание
Физика
Биология
Английский язык

Старт — 7 июля
3 900 руб.

Расписание:
Ср — 15:00-16:15
Пн — 15:00-16:15

Старт — 4 августа
3 900 руб.

Расписание:
Ср — 15:00-16:15
Пн — 15:00-16:15

Онлайн

  • 8 уроков и 4 тренинга по навыкам 21 века за 4 недели
  • 2 урока в неделю по 1ч 15мин
  • Тренинг 2ч 30мин каждую неделю
  • Теория, запись всех занятий и статистика прогресса в онлайн-модуле
  • Преподаватель на связи 24/7
  • Онлайн
  • 3 900 ₽

3 900 руб.

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FAQ

  1. 1. По каким предметам проходят летние курсы?

    Летние курсы проходят по разным предметам в зависимости от класса:
      ● 11 класс - русский, математика, обществознание, физика, биология, английский язык
      ● 10 класс - русский, математика, общетсовзнание, физика
      ● 8-9 класс - русский и математика

  2. 2. Для каких классов подойдет программа летнего курса?

    Программа летнего курса расчитана на текущих учеников 8-9, 10 и 11 классов.

  3. 3. Что входит в курс?

      ● 8 интерактивных занятия 2 раза в неделю. Закроем пробелы в знаниях всего за месяц, и никакой домашки!
      ● 4 тренинга по навыкам XXI века за 4 недели: тайм-менеджмент, публичные выступления, развитие памяти и мнемотехники.
      ● Игровой клуб 1 раз в неделю - командные игры и киноклуб
      ● Теория, запись всех занятий и статистика прогресса в онлайн-модуле
      ● Преподаватель на связи 24/7

  4. 4. В каком формате проходит курс?

    Курс проходит в 2х формтах:
    1. В классе - 2 урока в неделю по 1ч 15мин: один в классе и один онлайн, игровой клуб 2ч 30мин каждую неделю в классе
    2. Онлайн - 2 урока в неделю по 1ч 15мин онлайн, игровой клуб 2ч 30мин каждую неделю онлайн

  5. 5. Сколько стоит курс?

    Стоимость курса зависит от выбранного формата:
      ● В классе - 6900
      ● Онлайн - 2900

  6. 6. Что я получу дополнительно?

    При покупке от 2-х летних курсов, ты получишь курс по навыкам будущего на выбор за 1 рубль:
    профориентация и пропоступление, введение в IT-профессии, разговорный английский клуб.

  7. 7. Какой результат я получу от летнего курса?

    1. Структурируешь школьные знания и научишься учиться с интересом. Учёба станет понятнее и проще.
    2. Освоишь навыки 21 века. Пройдешь мастер-классы по профориентации, тайм - менеджменту и развитию памяти.
    3. Отдохнешь с пользой и получишь заряд мотивации на новый учебный год.

  8. 8. Программы курса отличаются из месяца в месяц?

    Да, каждый месяц учеников ждут разные темы, поэтому, можно заниматься несколько месяцев или даже всё лето по одному и тому же предмету.

  9. 9. Сколько курсов лучше покупать?

    Лучше покупать от 2х курсов, так ты получишь курс по навыкам будущего в подарок, сможешь выбрать любой:
    профориентация и пропоступление, введение в IT-профессии, разговорный английский клуб.

  10. 10. Для какого уровня подойдет летний курс?

    Курс подходит для любого уровня, преподаватель найдет подход к каждому ученику.