Курс на вуз
Узнай заранее о всех тонкостях поступления в лучшие вузы страны, направлениях и карьерных перспективах
Что получишь на курсе:
Найден 1 курс
🎓 9-11 класс
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Курс на вуз
Узнаешь об актуальных направлениях в топовых вузах страны
- 1️⃣ Разберем 5 популярных направлений обучения: гуманитарное, техническое, IT, экономическое, медицинское
- 2️⃣ Расскажем о тонкостях поступления и студенческой жизни
- 3️⃣ Построишь образовательный трек подготовки к экзамену
- 4️⃣ Уже сейчас узнаешь о карьерных возможностях в вузе
- 5️⃣ Заранее сделаешь осознанный выбор и будешь знать, что тебя ждет дальше