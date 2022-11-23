Курс на вуз

Узнай заранее о всех тонкостях поступления в лучшие вузы страны, направлениях и карьерных перспективах
Курсы на 2023 год

Что получишь на курсе:

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Найден 1 курс

🎓 9-11 класс
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Курс на вуз
Узнаешь об актуальных направлениях в топовых вузах страны
  • 1️⃣ Разберем 5 популярных направлений обучения: гуманитарное, техническое, IT, экономическое, медицинское
  • 2️⃣ Расскажем о тонкостях поступления и студенческой жизни
  • 3️⃣ Построишь образовательный трек подготовки к экзамену
  • 4️⃣ Уже сейчас узнаешь о карьерных возможностях в вузе
  • 5️⃣ Заранее сделаешь осознанный выбор и будешь знать, что тебя ждет дальше
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Что тебя ждет на курсе