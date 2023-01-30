Комплексная подготовка

Готовим по предметам к ОГЭ и ЕГЭ
с глубокой профориентацией и
созданием индивидуального плана поступления
Курсы на 2023 год
Системный подход
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Предметный курс

4 месяца: диагностика знаний и восполнение пробелов, знакомство с наставником 

12 месяцев: решение заданий с помощью алгоритмов и симуляции экзамена

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Поддержка

Эффективная среда для подготовки: будем на связи 24/7, обеспечим поддержку на протяжении всего курса и повысим мотивацию к учебе

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Стратегия обучения

Комплексный подход для поступления без стресса. Специалисты помогут определиться с направлением, построить стратегию обучения и достичь поставленных целей.

План подготовки шаг за шагом

    План подготовки шаг за шагом
    Знакомство с личным наставником
    Закрой пробелы и приобрети полезные навыки
    Основной курс подготовки
    Марафон симуляций ОГЭ или ЕГЭ
    Экзамен и сопровождение поступления
    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Знакомство с личным наставником

    Личный наставник — эксперт, который поможет сделать осознанный выбор профессии, поставить цели, достичь ее без стресса и будет на связи 24/7.


    Персональный подход поможет:

    1️⃣ Реализовать личные запросы ученика

    2️⃣ Зарядиться мотивацией

    3️⃣ Достигать максимального результата

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Закрой пробелы и приобрети полезные навыки

    Текущий учебный год:  

    1️⃣ Глубокая диагностика знаний и усиленное восполнение пробелов в школьных знаниях 

    2️⃣ Предметная подготовка и знакомство с форматом и ловушками экзамена 


    Летние каникулы:  

    1️⃣ Формирование личной стратегии дальнейшего обучения и поступления 

    2️⃣ Развитие сильных сторон и soft skills 

    3️⃣ Предметная подготовка к началу учебного года

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Основной курс подготовки

    1️⃣ Изучение всех тем экзамена

    2️⃣ Отработка форматов заданий

    3️⃣ Личные беседы с преподавателем

    4️⃣ Контрольные и проверочные

    5️⃣ Ежемесячная обратная связь по прогрессу ученика на курсе для родителя

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Марафон симуляций ОГЭ или ЕГЭ

    1️⃣Повторение пройденных тем

    2️⃣ Семинары по борьбе со стрессом и невнимательностью

    3️⃣ Симуляции реального экзамена и персональный разбор ошибок

    За результат ученика отвечают
    более 1250 специалистов
    Экзамен и сопровождение поступления

    В 9 классе:

    1️⃣ Стратегия дальнейшей учебы: вуз или колледж 

    2️⃣ Выбор направлений обучения, исходя из индивидуальных запросов ученика 

    3️⃣ Знакомство с современными профессиями

    4️⃣ Помощь в апелляции


    В 11 классе:

    1️⃣ Индивидуальная траектория поступления на бюджет

    2️⃣ Знакомство с современными профессиями

    3️⃣ Составление карты вузов

    4️⃣ Полное сопровождение при подаче документов

    5️⃣ Помощь в апелляции

    Класс Класс
    • 10 класс
    • 8 класс
    Предмет Предмет
    • Математика
    • Физика
    • Русский язык
    • Обществознание
    • Биология
    • История

    Найдено 2 курса

    Найдено 2 курса

    🌐 Онлайн
    ⌛ Февраль
    📅 16 месяцев
    Рассрочка 12 мес
    Комплексная подготовка 8+9 класс
    Поможем найти профессию мечты и закрыть пробелы в школьных знаниях
    • По каждому предмету:
    • ⭐ 182 ак.ч. онлайн уроков и 8 личных бесед с преподавателем
    • 🙋‍♀️ 5 симуляций экзамена в группе до 20 человек
    • 👩‍🏫 8 личных бесед с преподавателем
    • 🧒 А еще: 28 ак. ч. работы с личным наставником
    • 💻 Формирование личной стратегии дальнейшей учебы
    16 670 ₽ в месяц
    🌐 Онлайн
    ⌛ Февраль
    📅 16 месяцев
    Рассрочка 12 мес
    Комплексная подготовка 10+11 класс
    Поступи на бюджет без стресса и закрой пробелы в школьных знаниях
    • По каждому предмету:
    • ⭐ 193 ак.ч. онлайн уроков и 8 личных бесед с преподавателем
    • 🙋‍♀️ 4 симуляций экзамена в группе до 20 человек
    • 👩‍🏫 8 личных бесед с преподавателем
    • 🧒 А еще: 28 ак. ч. работы с личным наставником
    • 💻 Индивидуальная траектория поступления на бюджет
    16 670 ₽ в месяц
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