Комплексная подготовка
с глубокой профориентацией и
созданием индивидуального плана поступления
4 месяца: диагностика знаний и восполнение пробелов, знакомство с наставником
12 месяцев: решение заданий с помощью алгоритмов и симуляции экзамена
Эффективная среда для подготовки: будем на связи 24/7, обеспечим поддержку на протяжении всего курса и повысим мотивацию к учебе
Комплексный подход для поступления без стресса. Специалисты помогут определиться с направлением, построить стратегию обучения и достичь поставленных целей.
План подготовки шаг за шагом
более 1250 специалистов
Личный наставник — эксперт, который поможет сделать осознанный выбор профессии, поставить цели, достичь ее без стресса и будет на связи 24/7.
Персональный подход поможет:
1️⃣ Реализовать личные запросы ученика
2️⃣ Зарядиться мотивацией
3️⃣ Достигать максимального результата
более 1250 специалистов
Текущий учебный год:
1️⃣ Глубокая диагностика знаний и усиленное восполнение пробелов в школьных знаниях
2️⃣ Предметная подготовка и знакомство с форматом и ловушками экзамена
Летние каникулы:
1️⃣ Формирование личной стратегии дальнейшего обучения и поступления
2️⃣ Развитие сильных сторон и soft skills
3️⃣ Предметная подготовка к началу учебного года
более 1250 специалистов
1️⃣ Изучение всех тем экзамена
2️⃣ Отработка форматов заданий
3️⃣ Личные беседы с преподавателем
4️⃣ Контрольные и проверочные
5️⃣ Ежемесячная обратная связь по прогрессу ученика на курсе для родителя
более 1250 специалистов
1️⃣Повторение пройденных тем
2️⃣ Семинары по борьбе со стрессом и невнимательностью
3️⃣ Симуляции реального экзамена и персональный разбор ошибок
более 1250 специалистов
В 9 классе:
1️⃣ Стратегия дальнейшей учебы: вуз или колледж
2️⃣ Выбор направлений обучения, исходя из индивидуальных запросов ученика
3️⃣ Знакомство с современными профессиями
4️⃣ Помощь в апелляции
В 11 классе:
1️⃣ Индивидуальная траектория поступления на бюджет
2️⃣ Знакомство с современными профессиями
3️⃣ Составление карты вузов
4️⃣ Полное сопровождение при подаче документов
5️⃣ Помощь в апелляции
Найдено 2 курса
Найдено 2 курса
- По каждому предмету:
- ⭐ 182 ак.ч. онлайн уроков и 8 личных бесед с преподавателем
- 🙋♀️ 5 симуляций экзамена в группе до 20 человек
- 👩🏫 8 личных бесед с преподавателем
- 🧒 А еще: 28 ак. ч. работы с личным наставником
- 💻 Формирование личной стратегии дальнейшей учебы
- По каждому предмету:
- ⭐ 193 ак.ч. онлайн уроков и 8 личных бесед с преподавателем
- 🙋♀️ 4 симуляций экзамена в группе до 20 человек
- 👩🏫 8 личных бесед с преподавателем
- 🧒 А еще: 28 ак. ч. работы с личным наставником
- 💻 Индивидуальная траектория поступления на бюджет
Получите в подарок оценку знаний и профориентацию