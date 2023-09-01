Код будущего – 
новый сезон 2023

Примите участие в федеральном IT-проекте –станьте офлайн-площадкой MAXIMUM Education по обучению детей современным языкам программирования в вашем городе!
Курсы на 2023 год

Станьте офлайн-площадкой федерального проекта

Код будущего – федеральный проект для школьников 8-11 классов, а также студентов колледжей и техникумов. Подростки могут бесплатно пройти курсы по современным языкам программирования за счет средств субсидии из федерального бюджета.

Этапы участия в программе Код будущего

15.04-31.04

Период подачи заявок в качестве офлайн-площадок

1.06-31.08

Период набора учеников на программу Код будущего

01.09.23 - май 2024

Период обучения на программе

Кто может стать
офлайн-площадкой?

Школы, колледжи, техникумы, IT-клубы и др. организации, при наличии:
1️⃣ Лицензии на дополнительное образование
2️⃣ Компьютерного класса не менее чем на 10 учеников
3️⃣ Преподавателя информатики
Диплом участника федерального проекта
Бонусы за каждого привлеченного подростка в проект
Повышение квалификации преподавателей и выдача удостоверения

Преимущества MAXIMUM Education

  • Качественный продукт и контент, которому доверяют тысячи школьников по всей России
  • Собственная разработка программы занятий и методология обучения
  • Поддержка и сопровождение преподавателей от кураторов и методологов на всех этапах
  • Система наставничества для детей, оперативная поддержка от кураторов и ответы 24/7 в чат-боте
  • В 1 сезоне 2022 наш проект стал самым популярным и получил рекордное количество заявок

Наши программы для ученика – это :

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Лекции с преподавателем
Материал для начального уровня подготовки, от простого к сложному
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Практические задачи
Отрабатываем теорию и проверяем на контрольных работах
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Записи уроков
Ученики смогут вернуться к теории при выполнении практических задач
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Чат-бот и поддержка 24/7
Ученики задают вопросы, получают обратную связь и общаются

Как принять участие в проекте?

  • Подписать договор o сетевой форме реализации образовательных программ
  • Определить преподавателя для проведения очных занятий
  • Пройти обучение на платформе MAXIMUM Education
  • Записать учеников на курсы по программированию
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