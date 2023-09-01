Станьте офлайн-площадкой федерального проекта

Код будущего – федеральный проект для школьников 8-11 классов, а также студентов колледжей и техникумов. Подростки могут бесплатно пройти курсы по современным языкам программирования за счет средств субсидии из федерального бюджета.