Код будущего –
новый сезон 2023
Примите участие в федеральном IT-проекте –станьте офлайн-площадкой MAXIMUM Education по обучению детей современным языкам программирования в вашем городе!
Станьте офлайн-площадкой федерального проекта
Код будущего – федеральный проект для школьников 8-11 классов, а также студентов колледжей и техникумов. Подростки могут бесплатно пройти курсы по современным языкам программирования за счет средств субсидии из федерального бюджета.
Этапы участия в программе Код будущего
15.04-31.04
Период подачи заявок в качестве офлайн-площадок
1.06-31.08
Период набора учеников на программу Код будущего
01.09.23 - май 2024
Период обучения на программе
Кто может стать Школы, колледжи, техникумы, IT-клубы и др. организации, при наличии: 1️⃣ Лицензии на дополнительное образование 2️⃣ Компьютерного класса не менее чем на 10 учеников 3️⃣ Преподавателя информатики
офлайн-площадкой?
Диплом участника федерального проекта
Бонусы за каждого привлеченного подростка в проект
Повышение квалификации преподавателей и выдача удостоверения
Преимущества MAXIMUM Education
- Качественный продукт и контент, которому доверяют тысячи школьников по всей России
- Собственная разработка программы занятий и методология обучения
- Поддержка и сопровождение преподавателей от кураторов и методологов на всех этапах
- Система наставничества для детей, оперативная поддержка от кураторов и ответы 24/7 в чат-боте
- В 1 сезоне 2022 наш проект стал самым популярным и получил рекордное количество заявок
Наши программы для ученика – это :
Лекции с преподавателем
Материал для начального уровня подготовки, от простого к сложному
Практические задачи
Отрабатываем теорию и проверяем на контрольных работах
Записи уроков
Ученики смогут вернуться к теории при выполнении практических задач
Чат-бот и поддержка 24/7
Ученики задают вопросы, получают обратную связь и общаются
Как принять участие в проекте?
- Подписать договор o сетевой форме реализации образовательных программ
- Определить преподавателя для проведения очных занятий
- Пройти обучение на платформе MAXIMUM Education
- Записать учеников на курсы по программированию